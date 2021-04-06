2017 GMC Sierra 2500...

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431-301-4368
1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0
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1 OWNER LOCAL TRADE IN WITH LOW KMS AND BRAND NEW TIRES
5SA - DENALI PREFERRED EQUIPMENT GROUP PREFERRED EQUIPMENT GROUP
A31 - POWER WINDOWS
A48 - POWER SLIDING REAR WINDOW
A91 - REMOTE LOCKING TAILGATE
AKO - DEEP TINT REAR GLASS
AN3 - FULL FEATURE FRT. BUCKET SEATS
AQQ - REMOTE KEYLESS ENTRY
AU3 - POWER DOOR LOCKS
AY0 - SIDE-IMPACT AIRBAGS FOR DRIVER/RIGHT FRONT PASSENGER HEAD-CURTAIN AIRBAGS FOR ALL OUTBOARD SEATING POSITIONS
B1J - REAR WHEELHOUSE LINERS
B30 - FLOOR CARPETING WITH FLOOR MATS
B58 - CARPETED FLOOR MATS
B85 - BRIGHT BODY SIDE MOULDINGS
BTV - REMOTE VEHICLE START
BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS
C49 - REAR WINDOW DEFOGGER
C4M - GVWR: 4490 KG (9900 LB)
CF5 - POWER SLIDING GLASS SUNROOF
CGN - SPRAY-ON BED LINER
CJ2 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
CTD - CARGO TIE DOWNS, UPPER (4)
DD8 - AUTO-DIMMING ISRV MIRROR
DP9 - CHROME MIRROR CAPS
DQS - POWER-FOLDING TRAILERING MIRRORS W/CHROME CAPS
E20 - CHROME DOOR HANDLES
G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL
GT4 - REAR AXLE - 3.73 RATIO
IO6 - INTELLILINK(TM) W/NAVIGATION
JF4 - POWER ADJUSTABLE PEDALS
JL1 - TRAILER BRAKE CONTROLLER
K05 - ENGINE BLOCK HEATER
K34 - CRUISE CONTROL
K47 - HIGH CAPACITY AIR CLEANER
K4C - WIRELESS CHARGING
KI4 - 110V AC POWER OUTLET
KNP - TRANSMISSION FLUID COOLER
KQV - HEATED & VENTED FRONT SEATS
L5P - DURAMAX(R) DIESEL 6.6L V8
MW7 - ALLISON(R) 6 SPD AUTO. TRANS.
N37 - TILT/TELESCOPING STRG COLUMN
NP5 - LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL
NQF - ELECTRONIC SHIFT TRANSFER CASE
NZZ - FRONT UNDERBODY SHIELD PACKAGE
PPA - 'EZ' LIFT & LOWER TAILGATE
QFC - LT265/60R-20 ALL-TERRAIN TIRES
RQA - 20" CHROME ALUMINUM WHEELS
SAF - TIRE CARRIER LOCK
T3U - FRONT FOG LAMPS
T4F - HID HEADLAMPS
TDM - TEEN DRIVER
TG5 - SINGLE-SLOT CD PLAYER
U2K - SIRIUSXM SATELLITE RADIO(TM). INCLUDES A 3-MONTH TRIAL. U2L -
UD5 - FRONT & REAR PARK ASSIST
UE1 - ONSTAR TURN-BY-TURN NAVIGATION
UF2 - LED CARGO BOX LIGHTING
UF3 - HIGH IDLE SWITCH
UG1 - UNIVERSAL HOME REMOTE
UHS - UJM - TIRE PRESSURE MONITOR
UK3 - STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
UQA - BOSE(R) SPEAKER SYSTEM
UVC - REAR VISION CAMERA
UVD - HEATED STEERING WHEEL
UY2 - WIRING PROVISIONS FOR TRAILER
V76 - FRONT RECOVERY HOOKS (2)
VV4 - ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT
VXH - 6" CHROME ASSIST STEPS
Y65 - DRIVER ALERT PACKAGE
Z49 - CANADIAN BASE EQUIPMENT
Z71 - 'Z71' OFF-ROAD SUSPENSION PKG
Z82 - H.D. TRAILERING PACKAGE
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