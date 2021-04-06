Menu
Account
Sign In
Back

2017 GMC Sierra 2500

0 KM

Details Description

$70,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$70,980

+ taxes & licensing

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

Contact Seller
2017 GMC Sierra 2500

2017 GMC Sierra 2500

HD Denali

Watch This Vehicle

2017 GMC Sierra 2500

HD Denali

Location

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

  1. 6895320
  2. 6895320
  3. 6895320
  4. 6895320
  5. 6895320
  6. 6895320
  7. 6895320
  8. 6895320
  9. 6895320
  10. 6895320
  11. 6895320
  12. 6895320
  13. 6895320
  14. 6895320
  15. 6895320
  16. 6895320
  17. 6895320
Contact Seller

$70,980

+ taxes & licensing

CALL
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6895320
  • VIN: 1GT12UEY7HF121069

Vehicle Details

  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

1 OWNER LOCAL TRADE IN WITH LOW KMS AND BRAND NEW TIRES

5SA - DENALI PREFERRED EQUIPMENT GROUP PREFERRED EQUIPMENT GROUP
A31 - POWER WINDOWS
A48 - POWER SLIDING REAR WINDOW
A91 - REMOTE LOCKING TAILGATE
AKO - DEEP TINT REAR GLASS
AN3 - FULL FEATURE FRT. BUCKET SEATS
AQQ - REMOTE KEYLESS ENTRY
AU3 - POWER DOOR LOCKS
AY0 - SIDE-IMPACT AIRBAGS FOR DRIVER/RIGHT FRONT PASSENGER HEAD-CURTAIN AIRBAGS FOR ALL OUTBOARD SEATING POSITIONS
B1J - REAR WHEELHOUSE LINERS
B30 - FLOOR CARPETING WITH FLOOR MATS
B58 - CARPETED FLOOR MATS
B85 - BRIGHT BODY SIDE MOULDINGS
BTV - REMOTE VEHICLE START
BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS
C49 - REAR WINDOW DEFOGGER
C4M - GVWR: 4490 KG (9900 LB)
CF5 - POWER SLIDING GLASS SUNROOF
CGN - SPRAY-ON BED LINER
CJ2 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
CTD - CARGO TIE DOWNS, UPPER (4)
DD8 - AUTO-DIMMING ISRV MIRROR
DP9 - CHROME MIRROR CAPS
DQS - POWER-FOLDING TRAILERING MIRRORS W/CHROME CAPS
E20 - CHROME DOOR HANDLES
G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL
GT4 - REAR AXLE - 3.73 RATIO
IO6 - INTELLILINK(TM) W/NAVIGATION
JF4 - POWER ADJUSTABLE PEDALS
JL1 - TRAILER BRAKE CONTROLLER
K05 - ENGINE BLOCK HEATER
K34 - CRUISE CONTROL
K47 - HIGH CAPACITY AIR CLEANER
K4C - WIRELESS CHARGING
KI4 - 110V AC POWER OUTLET
KNP - TRANSMISSION FLUID COOLER
KQV - HEATED & VENTED FRONT SEATS
L5P - DURAMAX(R) DIESEL 6.6L V8
MW7 - ALLISON(R) 6 SPD AUTO. TRANS.
N37 - TILT/TELESCOPING STRG COLUMN
NP5 - LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL
NQF - ELECTRONIC SHIFT TRANSFER CASE
NZZ - FRONT UNDERBODY SHIELD PACKAGE
PPA - 'EZ' LIFT & LOWER TAILGATE
QFC - LT265/60R-20 ALL-TERRAIN TIRES
RQA - 20" CHROME ALUMINUM WHEELS
SAF - TIRE CARRIER LOCK
T3U - FRONT FOG LAMPS
T4F - HID HEADLAMPS
TDM - TEEN DRIVER
TG5 - SINGLE-SLOT CD PLAYER
U2K - SIRIUSXM SATELLITE RADIO(TM). INCLUDES A 3-MONTH TRIAL. U2L -
UD5 - FRONT & REAR PARK ASSIST
UE1 - ONSTAR TURN-BY-TURN NAVIGATION
UF2 - LED CARGO BOX LIGHTING
UF3 - HIGH IDLE SWITCH
UG1 - UNIVERSAL HOME REMOTE
UHS - UJM - TIRE PRESSURE MONITOR
UK3 - STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
UQA - BOSE(R) SPEAKER SYSTEM
UVC - REAR VISION CAMERA
UVD - HEATED STEERING WHEEL
UY2 - WIRING PROVISIONS FOR TRAILER
V76 - FRONT RECOVERY HOOKS (2)
VV4 - ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT
VXH - 6" CHROME ASSIST STEPS
Y65 - DRIVER ALERT PACKAGE
Z49 - CANADIAN BASE EQUIPMENT
Z71 - 'Z71' OFF-ROAD SUSPENSION PKG
Z82 - H.D. TRAILERING PACKAGE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

2017 Chevrolet Silve...
 135,093 KM
$38,980 + tax & lic
2017 GMC Sierra 2500...
 0 KM
$70,980 + tax & lic
2012 Mitsubishi Outl...
 95,000 KM
$9,980 + tax & lic

Email Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

Call Dealer

431-301-XXXX

(click to show)

431-301-4368

Quick Links
Directions Website Inventory