2018 Chevrolet Equinox

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1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0
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1 owner, bought new from our dealership, low kms ALL WHEEL DRIVE 8-WAY POWER DRIVER SEAT DEEP TINT REAR GLASS POWER DOOR LOCKS CARPETED FLOOR MATS REMOTE VEHICLE START AIR CONDITIONING MYLINK RADIO W 7in. TOUCH SCREEN ENGINE BLOCK HEATER CRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS 1.5L DOHC I4 TURBO, VVT 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 17in. ALUMINUM WHEELS HID HEADLAMPS TEEN DRIVER SIRIUSXM SATELLITE RADIO ONSTAR TIRE PRESSURE MONITOR REAR VISION CAMERA CANADIAN BASE EQUIPMENT
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