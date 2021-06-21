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2018 Chevrolet Equinox

38,145 KM

Details Description Features

$23,980

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

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2018 Chevrolet Equinox

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LT AWD

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2018 Chevrolet Equinox

LT AWD

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

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38,145KM
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  • Listing ID: 7468179
  • Stock #: 0187
  • VIN: 2GNAXSEV1J6197017

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 38,145 KM

Vehicle Description

1 owner, bought new from our dealership, low kms ALL WHEEL DRIVE 8-WAY POWER DRIVER SEAT DEEP TINT REAR GLASS POWER DOOR LOCKS CARPETED FLOOR MATS REMOTE VEHICLE START AIR CONDITIONING MYLINK RADIO W 7in. TOUCH SCREEN ENGINE BLOCK HEATER CRUISE CONTROL HEATED FRONT SEATS 1.5L DOHC I4 TURBO, VVT 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 17in. ALUMINUM WHEELS HID HEADLAMPS TEEN DRIVER SIRIUSXM SATELLITE RADIO ONSTAR TIRE PRESSURE MONITOR REAR VISION CAMERA CANADIAN BASE EQUIPMENT

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Cruise Control
Smart Device Integration
Keyless Entry
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Power Outlet
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Telematics
Keyless Start
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot
Driver Restriction Features
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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