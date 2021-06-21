Menu
Account
Sign In
Back

2018 Chevrolet Malibu

77,875 KM

Details Description Features

$21,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$21,980

+ taxes & licensing

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

Contact Seller
2018 Chevrolet Malibu

2018 Chevrolet Malibu

LT Redline Edition With Leather

Watch This Vehicle

2018 Chevrolet Malibu

LT Redline Edition With Leather

Location

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

431-301-4368

  1. 7468182
  2. 7468182
  3. 7468182
  4. 7468182
  5. 7468182
  6. 7468182
  7. 7468182
  8. 7468182
  9. 7468182
  10. 7468182
  11. 7468182
  12. 7468182
  13. 7468182
  14. 7468182
  15. 7468182
  16. 7468182
  17. 7468182
  18. 7468182
  19. 7468182
Contact Seller

$21,980

+ taxes & licensing

77,875KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7468182
  • Stock #: 0185
  • VIN: 1G1ZD5ST9JF216419

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 77,875 KM

Vehicle Description

Brand new Tires REDLINE EDITION LEATHER & CONVENIENCE PACKAGE HEATED FRONT BUCKET SEATS WITH LEATHER APPOINTED SEATING 6-WAY POWER FRONT PASS. SEAT 8-WAY POWER DRIVER SEAT POWER DRIVER LUMBAR CONTROL POWER FRONT PASSENGER LUMBAR CONTROL REMOTE VEHICLE START BOSE PREMIUM 9 SPEAKER SYSTEM AUTO-DIMMING ISRV MIRROR ENGINE BLOCK HEATER CRUISE CONTROL WIRELESS CHARGING REAR 120V POWER OUTLET 1.5L TURBO, DOHC 4 CYLINDER DI LHD - 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL TEEN DRIVER SIRIUSXM SATELLITE RADIO ONSTAR TIRE PRESSURE MONITOR REAR VISION CAMERA LICENSE PLATE BRACKET, FRONT ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT CANADIAN BASE EQUIPMENT

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Smart Device Integration
Keyless Entry
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Power Outlet
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot
Driver Restriction Features
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

2011 Chevrolet Silve...
 87,112 KM
$19,980 + tax & lic
2018 Chevrolet Color...
 77,403 KM
$42,980 + tax & lic
2017 Chevrolet Malib...
 92,395 KM
$19,980 + tax & lic

Email Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

Call Dealer

431-301-XXXX

(click to show)

431-301-4368

Quick Links
Directions Website Inventory