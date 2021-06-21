2018 Chevrolet Malibu

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1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0
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Brand new Tires REDLINE EDITION LEATHER & CONVENIENCE PACKAGE HEATED FRONT BUCKET SEATS WITH LEATHER APPOINTED SEATING 6-WAY POWER FRONT PASS. SEAT 8-WAY POWER DRIVER SEAT POWER DRIVER LUMBAR CONTROL POWER FRONT PASSENGER LUMBAR CONTROL REMOTE VEHICLE START BOSE PREMIUM 9 SPEAKER SYSTEM AUTO-DIMMING ISRV MIRROR ENGINE BLOCK HEATER CRUISE CONTROL WIRELESS CHARGING REAR 120V POWER OUTLET 1.5L TURBO, DOHC 4 CYLINDER DI LHD - 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL TEEN DRIVER SIRIUSXM SATELLITE RADIO ONSTAR TIRE PRESSURE MONITOR REAR VISION CAMERA LICENSE PLATE BRACKET, FRONT ONSTAR 4G LTE WI-FI HOTSPOT CANADIAN BASE EQUIPMENT
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