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2019 Chevrolet Silverado 2500

75,303 KM

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

431-301-4368

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HD LT

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Beausejour Chevrolet Buick GMC Ltd.

1012 Park Ave, Beausejour, MB R0E 0C0

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  • Listing ID: 6430500
  • Stock #: 0113
  • VIN: 1GC1KSEY3KF273734

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 0113
  • Mileage 75,303 KM

Vehicle Description

Long Box Crew Cab 4wd Duramax 25400HD Z71 Very hard to find, all the options you need Hurray this one won't last long 1LT - PREFERRED EQUIPMENT GROUP PREFERRED EQUIPMENT GROUP A31 - POWER WINDOWS A91 - REMOTE LOCKING TAILGATE A95 - HEATED FRONT BUCKET SEATS AKO - DEEP TINT REAR GLASS AQQ - REMOTE KEYLESS ENTRY AU3 - POWER DOOR LOCKS AY0 - SIDE-IMPACT AIRBAGS FOR DRIVER/RIGHT FRONT PASSENGER HEAD-CURTAIN AIRBAGS FOR ALL OUTBOARD SEATING POSITIONS B1J - REAR WHEELHOUSE LINERS B30 - FLOOR CARPETING WITH FLOOR MATS B32 - FRONT FLOOR MATS B33 - REAR FLOOR MATS B86 - BODY SIDE MOULDINGS BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS C4M - GVWR: 4490 KG (9900 LB) C67 - CLIMATE CONTROL D75 - BODY-COLOUR DOOR HANDLES DD8 - AUTO-DIMMING ISRV MIRROR DPN - HEATED TRAILERING MIRRORS FHX - B20 DIESEL FUEL G80 - AUTO. LOCKING REAR DIFFERENTIAL GBA - BLACK GT4 - REAR AXLE - 3.73 RATIO H0U - JET BLACK IO5 - CHEVROLET INFOTAINMENT SYSTEM WITH 8" COLOUR TOUCH SCREEN K05 - ENGINE BLOCK HEATER K34 - CRUISE CONTROL K47 - HIGH CAPACITY AIR CLEANER K4C - WIRELESS CHARGING KA1 - HEATED FRONT SEATS KNP - TRANSMISSION FLUID COOLER L5P - DURAMAX DIESEL 6.6L V8 MW7 - ALLISON 6 SPD AUTO. TRANS. N33 - TILT STEERING NP5 - LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL NQF - ELECTRONIC SHIFT TRANSFER CASE NZZ - FRONT UNDERBODY SHIELD PACKAGE PPA - 'EZ' LIFT & LOWER TAILGATE PYQ - 17" MACHINED ALUMINUM WHEELS QXT - LT265/70R-17 ALL TERRAIN TIRES T3U - FRONT FOG LAMPS TDM - TEEN DRIVER TG5 - SINGLE-SLOT CD PLAYER U2K - SIRIUSXM RADIO U2L - HD RADIO UE1 - ONSTAR UJM - TIRE PRESSURE MONITOR UK3 - STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS UVC - REAR VISION CAMERA V76 - FRONT RECOVERY HOOKS VJH - RR CHROME BUMPER W/CORNERSTEPS VV4 - 4G LTE WI-FI HOTSPOT Z49 - CANADIAN BASE EQUIPMENT Z71 - 'Z71' OFF-ROAD PACKAGE Z82 - H.D. TRAILERING PACKAGE

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