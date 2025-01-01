$13,500+ taxes & licensing
2017 Ford Focus
S Sedan
Location
Sisson Auto Finance and Sales
1625 Parker Blvd, Brandon, MB R7A 7P7
204-717-5500
$13,500
+ taxes & licensing
Used
53,000KM
VIN 1FADP3E2XHL288618
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Sedan
- Stock # TRD301
- Mileage 53,000 KM
