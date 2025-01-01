Menu
NEW SAFETY, NEW TIMING BELT.

2012 Acura TL

247,242 KM

$11,995

+ taxes & licensing
2012 Acura TL

Elite

13070572

2012 Acura TL

Elite

Ben R AutoSales

49 MB-12, Steinbach, MB R5G 1T3

204-326-2220

$11,995

+ taxes & licensing

Used
247,242KM
VIN 19UUA9F75CA801420

  Drive Type All Wheel Drive
  Mileage 247,242 KM

NEW SAFETY, NEW TIMING BELT.

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
MP3 Capability
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

$11,995

2012 Acura TL