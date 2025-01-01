$11,995+ taxes & licensing
2012 Acura TL
Elite
2012 Acura TL
Elite
Location
Ben R AutoSales
49 MB-12, Steinbach, MB R5G 1T3
204-326-2220
$11,995
+ taxes & licensing
Used
247,242KM
VIN 19UUA9F75CA801420
Vehicle Details
- Drive Type All Wheel Drive
- Mileage 247,242 KM
Vehicle Description
NEW SAFETY, NEW TIMING BELT.
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Exterior
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
MP3 Capability
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
