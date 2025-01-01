Menu
Account
Sign In
7 PASSENGER, NO ACCIDENTS

2018 Acura MDX

148,752 KM

Details Description Features

$28,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 Acura MDX

Elite

Watch This Vehicle
12942836

2018 Acura MDX

Elite

Location

Ben R AutoSales

49 MB-12, Steinbach, MB R5G 1T3

204-326-2220

  1. 12942836
  2. 12942836
  3. 12942836
  4. 12942836
  5. 12942836
  6. 12942836
  7. 12942836
  8. 12942836
  9. 12942836
  10. 12942836
  11. 12942836
  12. 12942836
Contact Seller

$28,995

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
148,752KM
VIN 5J8YD4H83JL802584

Vehicle Details

  • Drive Type All Wheel Drive
  • Mileage 148,752 KM

Vehicle Description

7 PASSENGER, NO ACCIDENTS

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Ben R AutoSales

Used 2018 Jeep Wrangler SPORT for sale in Steinbach, MB
2018 Jeep Wrangler SPORT 47,785 KM $32,995 + tax & lic
Used 2015 RAM 1500 Ram SLT for sale in Steinbach, MB
2015 RAM 1500 Ram SLT 201,075 KM $21,995 + tax & lic
Used 2019 Honda Passport Touring for sale in Steinbach, MB
2019 Honda Passport Touring 180,767 KM $27,995 + tax & lic

Email Ben R AutoSales

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ben R AutoSales

Ben R AutoSales

Primary

49 MB-12, Steinbach, MB R5G 1T3

Call Dealer

204-326-XXXX

(click to show)

204-326-2220

Alternate Numbers
204-392-8814
Quick Links
Directions Website Inventory
$28,995

+ taxes & licensing>

Ben R AutoSales

204-326-2220

2018 Acura MDX