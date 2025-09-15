$17,475+ taxes & licensing
2018 Buick Encore
Preferred
Location
Fine Ride Auto Sales Ltd
3000 Main St, West Saint Paul, MB R2V 4T4
1-855-854-3300
$17,475
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 156,000 KM
Vehicle Description
2018 Buick Encore Preferred AWD
1.4LTR turbo
A/C
Tilt
Cruise
Power windows
Power locks
Power mirrors
Power seat (driver's)
5 passengers
AM/FM radio
Buick IntelliLink / Bluetooth / Apple Car Play / Android Auto
4G Wi-Fi available
156,000kms
Back up camera
Alloy wheels
Economical transportation!
Original Manitoba SUV!
MORE PICTURES TO FOLLOW
$17,475 Safetied
Financing and Warranty Available at Fine Ride Auto Sales Ltd
www.FineRideAutoSales.ca
Call: 204-415-3300 or 1-855-854-3300
Text: 204-226-1790
View in person at: Unit 3-3000 Main Street
DLR# 4614
**Plus applicable taxes**
***NEW HOURS EFFECTIVE SEPTEMBER 15, 2025***
Monday 9am to 6pm
Tuesday 9am to 6pm
Wednesday 9am to 6pm
Thursday 9am to 6pm
Friday 9am to 5pm
Saturday 10am to 2pm
Sunday CLOSED
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Convenience
Windows
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Additional Features
