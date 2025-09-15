Menu
<p>2018 Buick Encore Preferred AWD</p><p>1.4LTR turbo<br>A/C<br>Tilt<br>Cruise<br>Power windows<br>Power locks<br>Power mirrors<br>Power seat (drivers)<br>5 passengers<br>AM/FM radio<br>Buick IntelliLink / Bluetooth / Apple Car Play / Android Auto<br>4G Wi-Fi available<br>156,000kms<br>Back up camera<br>Alloy wheels<br>Economical transportation!<br>Original Manitoba SUV!</p><p><strong>MORE PICTURES TO FOLLOW</strong></p><p>$17,475 Safetied<br>Financing and Warranty Available at Fine Ride Auto Sales Ltd<br>www.FineRideAutoSales.ca</p><p>Call: 204-415-3300 or 1-855-854-3300<br>Text: 204-226-1790<br>View in person at: Unit 3-3000 Main Street</p><p>DLR# 4614<br>**Plus applicable taxes**</p><p></p><p style=text-align:center;><span style=color:#000000;><i><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;><strong>***NEW HOURS EFFECTIVE SEPTEMBER 15, 2025***</strong></span></i></span></p><p style=text-align:center;><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Monday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Tuesday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Wednesday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Thursday 9am to 6pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Friday 9am to 5pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Saturday 10am to 2pm</span></span><br><span style=color:#000000;><span style=font-family:book antiqua, palatino, serif;font-size:14pt;>Sunday CLOSED</span></span></p>

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

