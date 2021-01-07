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2004 Pontiac Grand Prix

11,864 KM

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Platinum Auto Sales Inc.

204-688-1001

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2004 Pontiac Grand Prix

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GT1

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2004 Pontiac Grand Prix

GT1

Location

Platinum Auto Sales Inc.

3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4

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11,864KM
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  • Listing ID: 6476263
  • Stock #: 0990
  • VIN: 2G2WP522641257521

Vehicle Details

  • Exterior Colour Polo Green Metallic (Green)
  • Interior Colour Dark Pewter (69)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 0990
  • Mileage 11,864 KM

Vehicle Description

JUST IN 2004 PONTIAC GRAND PRIX GT 3.8L THESE ARE GREAT VEHICLES THAT ARE A GREAT SIZE FOR A FAMILY. THIS CAR IS IN GREAT SHAPE NO RUST NO BIG HITS ON THE CARFAX WHICH IS SO NICE TO SEE. WE HAVE DONE A FRESH SAFETY AND 200 POINT INSPESTION SO YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE. THIS CAR HAS SUCH LOW KMS COMPARED TO THE OTHER ONES OUT THERE DON'T MISS OUT ON THIS CAR AND DEAL.


FREE 3 MONTH WARRANTY FOR ASKING PRICE.

WILL DO IN HOUSE FINANCING WITH A DOWNPAYMENT APPLY TODAY.

Vehicle Features

Cruise Control
Front & rear floor mats w/carpeted inserts
Floor console-inc: dual cup holders & dual auxiliary pwr outlets
Tilt Steering Wheel
Front Wheel Drive
ENGINE BLOCK HEATER
rear window defogger
Solar Ray tinted glass
Fog Lamps
Brake/transmission shift interlock
Front vented/rear solid disc brakes
Lower anchors & top tethers for children (LATCH)
4-wheel independent touring suspension
Rear window antenna
60/40 split-folding rear seat
PASS Key III vehicle theft deterrent system
Battery rundown protection
lockout protection
64 litre fuel tank
Headlamps w/automatic light control
Stainless steel dual exhaust system
Grey fascia lower accents
Dual body-coloured pwr mirrors
Variable intermittent wet arm windshield wipers
Pwr windows w/driver-side express down & lockout feature
Theftlock II programmable radio theft protection
3.8L SFI V6 3800 SERIES III ENGINE
Reconfigurable driver info system
Dual frontal airbags
3.8L SFI V6 3800 Series III engine-inc: electronic throttle control
Front & rear direct-acting stabilizer bars
Pwr assisted steering
Instrumentation-inc: coolant temp, fuel, tachometer
Lighting-inc: courtesy lamps w/delay, exit lighting, theatre dimming, trunk & glove box lamps
Air conditioning w/electronic controls, cabin filter

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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