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204-688-1001
3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4
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JUST IN 2004 PONTIAC GRAND PRIX GT 3.8L THESE ARE GREAT VEHICLES THAT ARE A GREAT SIZE FOR A FAMILY. THIS CAR IS IN GREAT SHAPE NO RUST NO BIG HITS ON THE CARFAX WHICH IS SO NICE TO SEE. WE HAVE DONE A FRESH SAFETY AND 200 POINT INSPESTION SO YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE. THIS CAR HAS SUCH LOW KMS COMPARED TO THE OTHER ONES OUT THERE DON'T MISS OUT ON THIS CAR AND DEAL.
FREE 3 MONTH WARRANTY FOR ASKING PRICE.
WILL DO IN HOUSE FINANCING WITH A DOWNPAYMENT APPLY TODAY.
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