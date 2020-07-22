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2004 Toyota Matrix

186,273 KM

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$5,499

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Silverline Motors

204-509-0008

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2004 Toyota Matrix

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2004 Toyota Matrix

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 5571429
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  • Listing ID: 5571429
  • VIN: 2T1KR32E24C831830

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 186,273 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****12 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE****LOOKING FOR A FUEL EFFICIENT WAGON? THIS IS IT!4 CYL ENGINE, 5 SPD TRANSMISSION, AM/FM/CD, AC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, SEATS 5 AND HAS GREAT CARGO SPACE IN THE REAR, WORLD FAMOUS TOYOTA RELIABILITY! WILL GO HOME WITH A FRESH OIL CHANGE, FRESH SAFETY, 2 KEYS, CARFAX HISTORY REPORT!





******VALUE PRICED AT $5,491 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD, EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008******

Vehicle Features

Power Steering
Daytime Running Lights
Clock
Center Console
Power Brakes
Upholstery: Cloth
Front air conditioning
Radio: AM/FM
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
Rear seat type: bench
Steering wheel: tilt
In-Dash CD: single disc
Wheel diameter: 16 inch
Multi-function remote: trunk release
Wheels: steel
Window defogger: rear
split-bench

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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