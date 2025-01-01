Menu
Vehicle Description ***WHY BUY FROM SILVERLINE?*** *FINANCING AVAILABLE* *CLEAN TITLE ONLY* *TRADE-INS WELCOME* *7 DAY INSURANCE* *3 MONTH/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY* *MB SAFETY* *NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE* *D#4140* ****WOW EXTRA CLEAN, LOW LOW LOW MILEGE OF ONLY 39K KMS, NO ACCIDENTS PONTIAC MONTANA SIDELOAD, POWER RAMP AND POWER DOOR WHEELCHAIR VAN WITH REMOVABLE FRONT PASSENGER SEAT, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, SEATS 5 WITH DRIVER + WHEELCHAIR OCCUPANT. VERSATILE, TIEDOWNS AND ATTACHMENTS INCLUDED, WILL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, 2 KEYS, SERVICED AND WITH WARRANTY! We take the time to walk you through every feature of your wheelchair van, ensuring you feel confident and comfortable. With real homecare experience, we understand your needs and know exactly how these vans work in daily life *****VALUE PRICED AT $17,991+TAX, WARRANTY INCLUDED****** *****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST****** *****CALL/TEXT 204-509-0008*****

2007 Chevrolet Uplander

39,628 KM

$17,991

+ taxes & licensing
2007 Chevrolet Uplander

WHEELCHAIR VAN

13277108

2007 Chevrolet Uplander

WHEELCHAIR VAN

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

$17,991

+ taxes & licensing

Used
39,628KM
VIN 1GBDV33147D204476

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Gold
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Stock # 204476
  • Mileage 39,628 KM

****WOW EXTRA CLEAN, LOW LOW LOW MILEGE OF ONLY 39K KMS, NO ACCIDENTS PONTIAC MONTANA SIDELOAD, POWER RAMP AND POWER DOOR WHEELCHAIR VAN WITH REMOVABLE FRONT PASSENGER SEAT, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, SEATS 5 WITH DRIVER + WHEELCHAIR OCCUPANT. VERSATILE, TIEDOWNS AND ATTACHMENTS INCLUDED, WILL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, 2 KEYS, SERVICED AND WITH WARRANTY!



"We take the time to walk you through every feature of your wheelchair van, ensuring you feel confident and comfortable. With real homecare experience, we understand your needs and know exactly how these vans work in daily life"



1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

