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2007 Lexus RX

209,132 KM

Details Description Features

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Silverline Motors

204-509-0008

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2007 Lexus RX

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350

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2007 Lexus RX

350

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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209,132KM
Used
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  • Listing ID: 8091421
  • Stock #: P1207
  • VIN: 2T2HK31U67C044970

Vehicle Details

  • Exterior Colour Crystal White
  • Interior Colour Light Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1207
  • Mileage 209,132 KM

Vehicle Description

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*****VALUE PRICED AT $10,499+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
First Aid Kit
Stability Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
Compass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Engine Immobilizer
Air filtration
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Spare Tire Mount Location: Underbody
Clock
External temperature display
Universal remote transmitter
Cupholders: Front
Electroluminescent instrumentation
HEATED
Upholstery: Cloth
Rear
3
Wood
2
Retained Accessory Power
10
Braking Assist
Rear door type: Power liftgate
Lumbar
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Rear Brake Type: Disc
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
In-Dash CD: 6 disc
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Side mirror adjustments: power
Steering wheel mounted controls: audio
Steering wheel trim: leather
Steering wheel: tilt
Front air conditioning zones: dual
Front air conditioning: automatic climate control
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Knee airbags: driver
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
Antenna type: diversity
Front brake type: ventilated disc
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Cargo cover: retractable
Center console: front console with storage
One-touch windows: 4
Overhead console: front
Reading lights: front
Vanity mirrors: dual illuminating
Limited slip differential: center
Side mirrors: driver side only heated
Seatbelt force limiters: front
Driver seat power adjustments: height
Front headrests: adjustable
Passenger seat power adjustments: height
Rear headrests: adjustable
Rear seat folding: split
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Rear wiper: intermittent
Total speakers: 8
Center console trim: wood
Door trim: wood
Power outlet(s): 12V cargo area
Storage: door pockets
Liftgate window: fixed
Headlights: auto delay off
Rear seat manual adjustments: reclining
Power windows: remotely operated
Armrests: rear center folding with storage
Rear seatbelts: center 3-point
Spare tire size: full-size matching
Spare wheel type: alloy
Warnings and reminders: low fuel level
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Shift knob trim: leather
Tire type: all terrain
Rolling code security: key
Rear seat type: 40-20-40 split bench
Front brake diameter: 12.6
Rear struts
Rear brake diameter: 11.3
4WD type: on demand
Window defogger: rear
Axle ratio: 3.29
Tire fill alert
Rearview mirror: auto-dimming
Watts: 132
reclining
12V front
auto on
organizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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