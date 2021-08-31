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2007 Toyota Tundra

192,343 KM

Details Description Features

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Silverline Motors

204-509-0008

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2007 Toyota Tundra

2007 Toyota Tundra

2dr Regular Cab

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2007 Toyota Tundra

2dr Regular Cab

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7783152
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  • Listing ID: 7783152
  • Stock #: P1171
  • VIN: 5TFMV52157X022616

Vehicle Details

  • Exterior Colour Timberland Mica
  • Interior Colour Graphite
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Stock # P1171
  • Mileage 192,343 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

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*****VALUE PRICED AT $13,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Seatbelt pretensioners: Front
Power Steering
Trailer Hitch
Spare Tire Mount Location: Underbody
Clock
External temperature display
Cupholders: Front
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Upholstery: Cloth
Front air conditioning
2
Front stabilizer bar
Braking Assist
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Trailer Wiring
Front Suspension Classification: Independent
Passenger Seat Manual Adjustments: 4
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
Side airbags: front
Steering wheel: tilt
Front air conditioning zones: dual
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
Seatbelt force limiters: front
Front headrests: adjustable
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Front suspension type: double wishbone
Rear shock type: gas
Tire type: all season
Auxiliary audio input: MP3
Storage: door pockets
Spare wheel type: steel
In-Dash CD: single disc
Power outlet(s): 12V front
Front struts
Warnings and reminders: low fuel level
Anti-theft system: engine immobilizer
Antenna type: mast
Tow hooks: front
Rear suspension classification: solid live axle
Rear spring type: leaf
Auxiliary transmission fluid cooler
Total speakers: 4
Airbag deactivation: passenger switch
Axle ratio: 4.30
Driver seat manual adjustments: 4
Spare tire size: full-size
4WD selector: electronic hi-lo
Rear brake diameter: 13.6
4WD type: part time
Front brake diameter: 13.9
Pickup bed light
Rear suspension type: multi-leaf
Wheels: steel
Front seat type: 40-20-40 split bench
Floor material: rubber/vinyl
Side mirror adjustments: manual
Pickup bed type: fleetside
Front seatbelts: center 3-point
Tire prefix: P
Tire fill alert
transmission temperature

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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