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2008 Ford F-150

242,396 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2008 Ford F-150

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Lariat

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2008 Ford F-150

Lariat

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

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  • Listing ID: 6465232
  • Stock #: P1097
  • VIN: 1FTPW14V88FC26322

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue Pearl Clearcoat Metallic/Pueblo Gold
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1097
  • Mileage 242,396 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****NO ACCIDENTS, ABSOLUTELY LOADED 2 TONE WITH BEIGE LEATHER AND SUPER CREW CAB, V8, 4X4, LEATHER AND HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRORRS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, TONNEAU COVER, HITCH, PLASTIC BED LINER, TINTED GLASS, BODY MATCHED BUMPERS, CHROME GRILLE, 20 INCH CHROME WHEEL, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, CARFAX HISTORY REPORT, FRESH OIL CHANGE, 2 KEYS, EXTRA CLEAN TRUCK INSIDE AND OUT, DONT MISS OUT ON THIS TRUCK!





*****VALUE PRICED AT $10,771 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

*****CALL OR TEXT 204-509-0008*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST******

Vehicle Features

Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Cruise Control
Clock
External temperature display
Cupholders: Front
Child Seat Anchors
Seatbelt pretensioners: Front
Trip Odometer
Compass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Spare Tire Mount Location: Underbody
HEATED
Rear Privacy Glass
Rear
Split
Wood
2
Panic Alarm
Retained Accessory Power
Keypad Entry
6
Front stabilizer bar
Cargo tie downs
integrated turn signals
Electronic brakeforce distribution
4
Radio: AM/FM
Front Suspension Classification: Independent
One-Touch Windows: 1
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
Multi-function remote: keyless entry
Side mirror adjustments: power
Steering wheel mounted controls: audio
Steering wheel trim: leather
Steering wheel: tilt
Front air conditioning: automatic climate control
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Overhead console: front
Reading lights: front
Headlights: auto on/off
Seatbelt force limiters: front
Driver seat power adjustments: height
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Rear seat type: 60-40 split bench
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Front suspension type: double wishbone
Rear shock type: gas
Storage: door pockets
Spare wheel type: steel
In-Dash CD: single disc
Dash trim: alloy
Power outlet(s): 12V front
Rear seatbelts: center 3-point
Front struts
Spare tire size: full-size matching
Warnings and reminders: low fuel level
Anti-theft system: engine immobilizer
Antenna type: mast
Tow hooks: front
Rear suspension classification: solid live axle
Floor material: carpet
Multi-functional information center
Rear spring type: leaf
Body side reinforcements: side impact door beams
Crumple zones: front
Front air conditioning zones: single
Front brake diameter: 13.0
Tire type: all terrain
Driver seat manual adjustments: lumbar
Passenger seat manual adjustments: lumbar
Upholstery: leather-trimmed
Wheels: painted aluminum
Side mirrors: driver side auto-dimming
Auxiliary audio input: jack
4WD selector: electronic hi-lo
Front brake width: 1.2
Vanity mirrors: dual
Axle ratio: 3.73
Rear brake width: 0.8
Mirror color: black
4WD type: part time
Door handle color: black
Rear brake diameter: 13.7
Pickup bed light
Pickup bed type: styleside
Tailgate: removable
Rear suspension type: multi-leaf
Wheel locks: spare only
Solar-tinted glass: rear
Front bumper color: chrome
Rear bumper color: chrome
Front seat type: 40-20-40 split bench
Rear seat folding: folds up
Window defogger: rear
Grille color: accent
Fender lip moldings: accent
Front seatbelts: center lap belt
chrome surround
Tire fill alert
Rearview mirror: auto-dimming
reclining
12V rear
Exterior entry lights: approach lamps
dual illuminating

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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