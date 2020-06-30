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2008 Honda Odyssey

245,149 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2008 Honda Odyssey

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EX-L

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2008 Honda Odyssey

EX-L

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

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  • Listing ID: 5322998
  • VIN: 5FNRL38648B500295

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245,149KM
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Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 245,149 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****ABSOLUTELY LOADED, EXTYRA CLEAN HONDA ODYSSEY EX-L, 8 PASSENGER, LEATHER INTERIOR WITH HEATED FRONT SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, AM/FM/CD, POWER SLIDING DOORS, POWER WINDOWS AND LOCKS FRONT AND REAR, FRONT AND REAR CLIMATE CONTROL, REAR FOLDING SEATS, ALLOYS, BODY COLORED BUMPERS AND MOULDINGS, AC, ABS, TRACTION CONTROL, TIMING BELT CHECKED - APPEARS RECENT, CLEAN TITLE, GOOD HISTORY, LOCAL CAR SINCE NEW, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, FRESH OIL CHANGE, 2 KEYS AND WARRANTY!





******VALUE PRICED AT $8,991 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

******VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*****

******CALL/TEXT 204-509-0008*****

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