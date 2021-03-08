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2008 Land Rover LR3

137,510 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2008 Land Rover LR3

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V6 SE

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2008 Land Rover LR3

V6 SE

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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  • Listing ID: 6685028
  • Stock #: P1113
  • VIN: SALAD24438A481815

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1113
  • Mileage 137,510 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

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***MECHANICAL EQUIMENT****

-4.0 V6 ENGINE

-4WD WITH CONTROL

-ADJUSTABLE SUSPENSION

-AUTOMATIC TRANSMISSION W/SPORT SHIFT





***INTERIOR FEATURES***

-LEATHER INTERIOR

-FRONT AND REAR HEATED SEATS

-3 SUNROOFS

-6 DISC CD CHANGER

-POWER WINDOWS AND LOCKS

-POWER MIRRORS

-CLIMATE CONTROL

-CRUISE CONTROL

-REAR AUX AUDIO





***EXTERIOR FEATURES***

-18" ALLOY WHEELS

-TINTED GLASS

-XENON HEAD LAMPS

-FOG LAMPS

-EASY ENTRY OPTION

-NEW ROTORS AND PADS (FRONT AND REAR)







*****VALUE PRICED AT $12,455+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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