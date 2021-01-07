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2009 BMW 3 Series

160,026 KM

Details Description Features

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Silverline Motors

204-509-0008

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2009 BMW 3 Series

2009 BMW 3 Series

328i xDrive

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2009 BMW 3 Series

328i xDrive

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 6507505
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160,026KM
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  • Listing ID: 6507505
  • Stock #: P1098
  • VIN: WBAPK73569A453911

Vehicle Details

  • Exterior Colour Montego Blue metallic
  • Interior Colour BLACK DAKOTA LEATHER
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1098
  • Mileage 160,026 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****ABSOLUTELY GORGEOUS, EXTRA CLEAN, BMW 328 XDRIVE. AUTOMATIC TRANSMISSION, LEATHER HEATED SEATS, SUNROOF, ALL POWER OPTIONS, SUNROOF, AM/FM/CD, TINTED GLASS, ALARM, KEYLESS ENTRY, ALLOYS, FRESH TRADE IN, GREAT CAR INSIDE AND OUT, TRUE BMW EXPERIENCE, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, CLEAN TITLE, MAINTENANCE RECORDS AVAILABLE, PRIDE OF OWNERSHIP EVIDENT!





*****VALUE PRICED AT $9,441 + TAX, WARRNTY INCLUDED*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008******

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Power Windows
Power Door Locks
Tinted Glass
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Cruise Control
External temperature display
Cupholders: Front
Trip Computer
Climate Control
Air filtration
Upholstery: Leather
Engine Immobilizer
Rear
LEATHER
Retained Accessory Power
Trunk release
Rear Stabilizer Bar
8
low fuel
Front stabilizer bar
coolant
driver seat
side mirrors
auto on/off
Radio data system
Braking Assist
Heated windshield washer jets
Run flat tires
Lumbar
Exterior entry lights
engine oil
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Gauge: tachometer
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Side mirror adjustments: power
Steering wheel mounted controls: audio
Front air conditioning zones: dual
Front air conditioning: automatic climate control
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Antenna type: diversity
In-Dash CD: MP3 Playback
Total speakers: 10
Brake drying
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
Shift knob trim: alloy
Center console: front console with storage
Power steering: variable/speed-proportional
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Vanity mirrors: dual illuminating
4WD type: full time
Seatbelt force limiters: front
Rear seat type: 60-40 split bench
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Tire type: all season
Center console trim: wood
Dash trim: wood
Steering wheel trim: alloy
Storage: door pockets
Side mirrors: heated
Active head restraints: dual front
Impact sensor: post-collision safety system
Driver seat: heated
Passenger seat: heated
Front wipers: rain sensing
Subwoofer: 2
Memorized settings: 2 driver
Headlights: HID/Xenon
Taillights: adaptive
Front suspension type: double ball joint
Front struts: MacPherson
One-touch windows: 2
Exhaust tip color: stainless-steel
Multi-functional information center
Front headrests: 2
Emergency braking preparation
Hill holder control
Grille color: black
Driver seat manual adjustments: height
Passenger seat manual adjustments: height
Moonroof / Sunroof: power glass
Rear headrests: 2
Auxiliary audio input: jack
Front brake diameter: 12.3
Rear brake diameter: 11.8
Power outlet(s): two 12V
Front brake width: 0.94
Rear brake width: 0.78
Axle ratio: 3.39
Armrests: rear center
variable intermittent
Window defogger: rear
Tire fill alert
single disc
Warnings and reminders: lamp failure
audio security system

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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