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2009 Dodge Caliber

107,544 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2009 Dodge Caliber

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SXT

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2009 Dodge Caliber

SXT

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7361408
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107,544KM
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  • Listing ID: 7361408
  • Stock #: P1164
  • VIN: 1B3HB48A89D200908

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour White
  • Body Style Wagon
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1164
  • Mileage 107,544 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*

WOW ONLY 107K KMS ON THIS DODGE CALIBER, CLEAN TITLE, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, 17" CHROME WHEELS, GOOD TIRES, GOOD BRAKES, RARE AERO AND DECAL PACKAGE, NICE CLEAN UNIT, COMES WITH 2 KEYS, FRESH OIL CHANGE, FRESH SAFETY, WARRANTY INCLUDED!

*****VALUE PRICED AT $5,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Power Windows
Power Steering
Cruise Control
External temperature display
Cupholders: Front
Electroluminescent instrumentation
Child Seat Anchors
Child Safety Door Locks
Rear Spoiler
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Spare Tire Mount Location: Inside
Cargo Area Light
Front air conditioning
Ambient Lighting
Air filtration
Upholstery: Cloth
Engine Immobilizer
Rear
Split
Carpet
2
Retained Accessory Power
6
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Rear door type: Liftgate
door pockets
Solar-tinted glass
Radio: AM/FM
Front Brake Type: Disc
Front Suspension Classification: Independent
Passenger Seat Manual Adjustments: 4
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Gauge: tachometer
Multi-function remote: keyless entry
Rear seat type: bench
Side mirror adjustments: power
Steering wheel: tilt
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Knee airbags: driver
Side curtain airbags: front
Satellite radio: SiriusXM
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
One-touch windows: 4
Reading lights: front
Front headrests: adjustable
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Spare tire size: temporary
Tire type: all season
Liftgate window: fixed
Door handle color: body-color
Rear seat manual adjustments: reclining
In-Dash CD: single disc
Grille color: chrome
Headlights: HID/Xenon
Warnings and reminders: low fuel level
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Storage: cargo tie-down anchors and hooks
Antenna type: mast
Wheels: aluminum
Total speakers: 4
Front wipers: variable intermittent
Driver seat manual adjustments: height
Auxiliary audio input: jack
Battery: maintenance-free
Center console: front console with armrest
Turns lock-to-lock: 2.90
Rear seat folding: flat
Power door locks: auto-locking
Floor material: cargo area carpet
Rear wiper: with washer
Interior accents: chrome
Vanity mirrors: dual
Alternator: 120 amps
Power outlet(s): 115V
Front brake width: 1.0
Rear headrests: integrated
Rear brake type: drum
Front brake diameter: 11.5
Rear brake diameter: 9.0
Axle ratio: 4.12
Battery rating: 525 CCA
Passenger seat folding: folds flat
Steering ratio: 16.6
Window defogger: rear
Flashlight: rechargeable
Tire fill alert
Rearview mirror: manual day/night
12V front
cooled compartment
Exterior entry lights: approach lamps
color keyed
fold flat into floor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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