2009 GMC Sierra 1500

+ taxes & licensing
204-509-0008
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
+ taxes & licensing
***WHY BUY FROM SILVERLINE?***
*7 DAY INSURANCE*
*3 MONTH WARRANTY*
*FINANCING AVAILABLE*
*CLEAN TITLE ONLY*
*MB SAFETY*
*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*
ONE OWNER GMC SIERRA DENALI AVAILABLE NOW! 6.2 V8, AUTO, 4X4, ABSOLUTELY LOADED WITH FULL CAB, LEATHER WITH HEATED AND VENTILATED SEATS, NAVIGATION, SUNROOF, DVD, HEATED STEERING WHEEL, CLIMATE CONTROL, AM FM CD, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, POWER SEATS, TINTED WINNDOWS, HARD TONNEAU COVER, 20INCH WHEELS, RUNNING BOARDS, FRESH ALIGNMENT JUST DONE! WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, 2 KEYS, WARRANTY!
*****VALUE PRICED AT $10,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******
*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3