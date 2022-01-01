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2009 GMC Sierra 1500

252,124 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2009 GMC Sierra 1500

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2009 GMC Sierra 1500

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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  • Listing ID: 8081212
  • Stock #: P1172
  • VIN: 3GTEK13239G263353

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gold
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1172
  • Mileage 252,124 KM

Vehicle Description

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*****VALUE PRICED AT $10,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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