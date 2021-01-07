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2009 Hyundai Accent

38,624 KM

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2009 Hyundai Accent

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1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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  • Listing ID: 6562493
  • Stock #: P1104
  • VIN: KMHCN45C89U287856

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1104
  • Mileage 38,624 KM

Vehicle Description

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*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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