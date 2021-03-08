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2010 Dodge Grand Caravan

156,188 KM

Details Description

$21,998

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Silverline Motors

204-509-0008

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2010 Dodge Grand Caravan

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 6646253
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156,188KM
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  • Listing ID: 6646253
  • Stock #: P1112
  • VIN: 2D4RN4DE3AR452654

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 156,188 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*



***WHEELCHAIR CONVERSION FEATURES***

-TRAVEL IN PRIVACY AND SAFETY OF YOUR OWN VEHICLE

-SIDE LOAD POWER RAMP

-DUAL SLIDING DOORS

-FLOOR TRACKS W/TIE DOWNS

-REMOVABLE BOTH FRONT SEATS

-MAXIMUM CAPACITY 5 PASSENGERS + WHEELCHAIR





***MECHANICAL EQUIMENT****

-V6, 4.0 ENGINE

-AUTOMATIC TRANSMISSION





***INTERIOR FEATURES***

-POWER WINDOWS AND LOCKS

-POWER MIRRORS

-ALARM

-KEYLESS ENTRY

-FRONT AND REAR CLIMATE CONTROL

-ABS

-TRACTION CONTROL

-CRUISE CONTROL





***EXTERIOR FEATURES***

-ALLOYS WHEELS

-NEWER TIRES

-BODY COLORED TRIM

-BODY COLORED MIRRORS







*****VALUE PRICED AT $21,998+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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