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2010 Dodge Grand Caravan

114,931 KM

Details Description Features

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Silverline Motors

204-509-0008

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2010 Dodge Grand Caravan

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SE

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2010 Dodge Grand Caravan

SE

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7262849
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114,931KM
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  • Listing ID: 7262849
  • Stock #: P1152
  • VIN: 2D4RN4DE4AR223237

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brilliant Black Crystal Pearl Coat
  • Interior Colour Dark Slate/Light Shale
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 114,931 KM

Vehicle Description

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*****VALUE PRICED AT $13,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Tinted Glass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Spare Tire Mount Location: Underbody
Cruise Control
Cupholders: Front
Power Steering
Power Door Locks
Power
Cargo Area Light
Front air conditioning
Upholstery: Cloth
Rear Privacy Glass
Rear
Split
Third Row
Carpet
2
low oil pressure
low washer fluid
Front stabilizer bar
Energy absorbing steering column
low fuel level
Rear door type: Liftgate
Braking Assist
door pockets
Electronic brakeforce distribution
Conversation mirror
Radio: AM/FM
Rear Brake Type: Disc
Front Seatbelts: 3-Point
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
One-Touch Windows: 1
Passenger Seat Manual Adjustments: 4
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Multi-function remote: keyless entry
Steering wheel: tilt
Front air conditioning zones: dual
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
In-Dash CD: MP3 Playback
Front brake type: ventilated disc
Floor mats: front
Center console: front console with storage
Overhead console: front
Reading lights: front
Storage: cargo net
Rear seatbelts: 3-point
Seatbelt force limiters: front
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Spare tire size: temporary
Tire type: all season
Rear wiper: intermittent
Door handle color: body-color
Headlights: auto delay off
Side mirrors: heated
Active head restraints: dual front
Spare wheel type: steel
Power outlet(s): 12V front
Rear seat type: bucket
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Anti-theft system: engine immobilizer
Antenna type: mast
Power windows: front
Total speakers: 4
Front wipers: variable intermittent
Power windows: lockout button
Grille color: black
Rear air conditioning: independently controlled
Driver seat manual adjustments: 4
Assist handle: front
Side mirror adjustments: manual folding
Auxiliary audio input: jack
Body side moldings: body-color
Floor mat material: rubber/vinyl
Floor material: cargo area carpet
Vanity mirrors: dual
Rear suspension classification: semi-independent
Rear suspension type: torsion beam
Rear air conditioning zones: single
Battery rating: 600 CCA
Third row seat type: 40-60 split bench
Front brake width: 1.1
Wheels: steel
Grocery bag holder
Rear brake diameter: 12.0
Rear brake width: 0.47
Alternator: 160 amps
Third row seatbelts: 3-point
Rear seat folding: fold flat into floor
Third row headrests: 3
Third row seat folding: fold flat into floor
Wheel covers: full
Front brake diameter: 11.9
Side door type: dual manual sliding
Axle ratio: 3.43
Rear quarter windows: swing out
halogen
Window defogger: rear
LAMP FAILURE
Tire fill alert
single disc
with washer
12V rear
in dash
under seat
Warnings and reminders: coolant temperature warning
Exterior entry lights: approach lamps

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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