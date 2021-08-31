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2010 Dodge Ram 1500

41,613 KM

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Silverline Motors

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2010 Dodge Ram 1500

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ST

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2010 Dodge Ram 1500

ST

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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41,613KM
Used
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  • Listing ID: 8035048
  • Stock #: P1203
  • VIN: 1D7RV1GP2AS208569

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bright White Clear Coat
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1203
  • Mileage 41,613 KM

Vehicle Description

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*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Child Safety Door Locks
Energy absorbing steering column
Seatbelt pretensioners: Front
Power Windows
Power
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Power Door Locks
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front air conditioning
ashtray
Upholstery: Vinyl
Rear Privacy Glass
Spare Tire Mount Location: Underbody
engine hour meter
Cupholders: Front
Rear
2
Retained Accessory Power
trailer stability control
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Rear Brake Type: Disc
Front Suspension Classification: Independent
Passenger Seat Manual Adjustments
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Gauge: tachometer
Rear seat type: bench
Steering wheel: tilt
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
In-Dash CD: MP3 Playback
Front brake type: ventilated disc
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension type: multi-link
Tire type: all season
Storage: door pockets
Headlights: auto delay off
Side mirrors: heated
Child seat anchors: LATCH system
Spare wheel type: steel
Rear seatbelts: center 3-point
Front struts
Spare tire size: full-size matching
Warnings and reminders: low fuel level
Seatbelt force limiters
Rear brake diameter: 13.8
One-touch windows: 2
Anti-theft system: engine immobilizer
Antenna type: mast
Rear suspension classification: solid live axle
Armrests: front center
Front suspension type: short and long arm
Front wipers: variable intermittent
Emergency braking preparation
Hill holder control
Power outlet(s): 12V
Body side reinforcements: side impact door beams
Front air conditioning zones: single
Rolling code security: key
Side mirror adjustments: manual folding
Auxiliary audio input: jack
Battery: maintenance-free
Grille color: metallic
4WD selector: electronic hi-lo
Total speakers: 6
Emissions: 50 state
Driver seat manual adjustments
Mirror color: black
4WD type: part time
Door handle color: black
Pickup bed light
Tailgate: removable
Front brake width: 1.1
Axle ratio: 3.55
Wheels: steel
Rear brake width: 0.87
Front seat type: 40-20-40 split bench
Front brake diameter: 13.2
Alternator: 160 amps
Rear seat folding: folds up
Floor material: rubber/vinyl
Battery rating: 700 CCA
Trailer wiring: 4-pin
Front bumper color: silver
Rear bumper color: silver
Tire fill alert
single disc
auto on
organizer
under rear seats
7-pin

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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