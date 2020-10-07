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2010 Ford Edge

176,105 KM

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$9,439

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Silverline Motors

204-509-0008

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2010 Ford Edge

2010 Ford Edge

Limited

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2010 Ford Edge

Limited

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 6202176
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176,105KM
Used
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  • Listing ID: 6202176
  • VIN: 2FMDK4KC8ABB49505

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Gold
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 176,105 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****EXTRA CLEAN LOCAL AWD FORD EDGE LIMITED AVAILABLE NOW! LEATHER INTERIOR WITH HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM/FM/CD, REMOTE STARTER, TINTED GLASS, 20" CHROME WHEELS, BACK-UP SENSORS, LOCAL VEHICLE SINCE NEW, GOOD HISTORY, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, 2 KEYS, FRESH OIL CHANGE AND WARRANTY!





******VALUE PRICED AT $9,439+ TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD, EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
Power Windows
Power Steering
Power
Cruise Control
Cupholders: Front
Tachometer
Compass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Spare Tire Mount Location: Inside
Cargo Area Light
Ambient Lighting
Air filtration
Rear Privacy Glass
Engine Immobilizer
Rear
3
MP3 Playback
2
Keypad Entry
Rear Stabilizer Bar
Battery Saver
low fuel
Front stabilizer bar
coolant
side mirrors
Radio data system
Rear door type: Liftgate
Roll Stability Control
door unlock
engine oil
Sunglasses holder
speed sensitive volume control
4
Radio: AM/FM
Parking sensors: rear
range
Front Brake Type: Disc
Rear Brake Type: Disc
Multi-function display
Front Seatbelts: 3-Point
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
Driver Seat Power Adjustments: 6
One-Touch Windows: 1
Passenger Seat Manual Adjustments: 4
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
In-Dash CD: 6 disc
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Steering wheel mounted controls: audio
Steering wheel trim: leather
Universal remote transmitter: garage door opener
Front air conditioning zones: dual
Front air conditioning: automatic climate control
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
Satellite radio: SiriusXM
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Overhead console: front
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Vanity mirrors: dual illuminating
Exhaust: dual tip
Rear spoiler color: body-color
Headlights: auto on/off
Rear seatbelts: 3-point
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Rear seat type: 60-40 split bench
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Spare tire size: temporary
Tire type: all season
Liftgate window: fixed
Door handle color: body-color
Mirror color: body-color
Fuel economy display: MPG
Side mirrors: heated
Child seat anchors: LATCH system
Driver seat: heated
Passenger seat: heated
Rear seat manual adjustments: reclining
Spare wheel type: steel
Dash trim: alloy
Grille color: chrome
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Shift knob trim: leather
Center console: front console with armrest and storage
Storage: cargo tie-down anchors and hooks
Gauge: oil pressure
Memorized settings: driver seat
Passenger seat power adjustments: 6
Total speakers: 9
Power outlet(s): 12V
Crumple zones: front
Impact sensor: alert system
Phone: hands free
Exhaust tip color: chrome
Driver seat manual adjustments: lumbar
Rear brake width: 1.1
Assist handle: front
Upholstery: leather-trimmed
Front brake diameter: 12.6
Side mirror adjustments: manual folding
Auxiliary audio input: jack
Rear brake diameter: 11.9
Exterior entry lights: puddle lamps
Turns lock-to-lock: 3.1
Power door locks: auto-locking
4WD type: on demand
Rear seat folding
Armrests: rear center with cupholders
Interior accents: metallic-tone
Front brake width: 1.1
Axle ratio: 3.16
Rear wiper: dual speed
halogen
Passenger seat folding: folds flat
Window defogger: rear
Steering ratio: 17.7
Wheels: chrome
Seatbelt pretensioners: driver only
Passenger Seat
Tire fill alert
Rearview mirror: auto-dimming
Warnings and reminders: lamp failure
wiper activated
speed sensitive
4 total

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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