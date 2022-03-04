$12,999+ tax & licensing
+ taxes & licensing
204-509-0008
2010 Ford Transit Connect
CARGO VAN XLT
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
$12,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8496062
- Stock #: P1249
- VIN: NM0LS7DN1AT039876
Vehicle Details
- Exterior Colour Frozen White Clearcoat
- Interior Colour Dark Grey
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 191,322 KM
Vehicle Description
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*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
Vehicle Features
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