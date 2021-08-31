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2011 Honda CR-V

183,579 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2011 Honda CR-V

2011 Honda CR-V

LX

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2011 Honda CR-V

LX

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7591762
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183,579KM
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  • Listing ID: 7591762
  • Stock #: P1180
  • VIN: 5J6RE4H3XBL818684

Vehicle Details

  • Exterior Colour Crystal Black Pearl
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1180
  • Mileage 183,579 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*

WOW EXTRA CLEAN AWD HONDA CRV IS HERE! WORLD CLASS RELIABILITY AND COMFORT YEAR ROUND! FUEL EFFICIENT 4 CYL ENGINE, AUTOMATIC, AWD, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM/FM/CD, CLIMATE CONTROL, TINTED GLASS, ALLOYS WRAPPED IN GOODYEAR TIRES, RECENT SERVCICE COMPLETED (NEW FRONT STRUTS, ENGINE OIL AND FILTER), WILL GO HOME WITH 2 KEYS, FRESH MB SAFETY, 3 MONTH/3,000 KMS WARRANTY.



*****VALUE PRICED AT $12,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
Power Windows
Power Door Locks
Power
Tinted Glass
Daytime Running Lights
Spare Tire Mount Location: Inside
Cruise Control
Cargo Area Light
Air filtration
Trip Odometer
Upholstery: Cloth
Front air conditioning
Cupholders: Front
Rear
3
2
6
digital odometer
Rear door type: Liftgate
Braking Assist
door pockets
Sunglasses holder
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Conversation mirror
Jack
4
Radio: AM/FM
range
Rear Brake Type: Disc
Multi-function display
Front Seatbelts: 3-Point
Front Suspension Classification: Independent
One-Touch Windows: 1
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
In-Dash CD: MP3 Playback
Front brake type: ventilated disc
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Power steering: variable/speed-proportional
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Center differential: mechanical
Rear seatbelts: 3-point
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Tire type: all season
Rear wiper: intermittent
Auxiliary audio input: MP3
Liftgate window: fixed
Fuel economy display: MPG
Active head restraints: dual front
Child seat anchors: LATCH system
Rear seat manual adjustments: reclining
Rear seat type: 40-60 split bench
Power outlet(s): 12V front
Grille color: chrome
Warnings and reminders: low fuel level
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Antenna type: mast
Passenger seat manual adjustments: reclining
Anti-theft system: audio security system
Total speakers: 4
Body side reinforcements: side impact door beams
Front air conditioning zones: single
Driver seat manual adjustments: height
Seatbelt warning sensor: front
Window trim: chrome
Side mirror adjustments: manual folding
Rear brake width: 0.4
Vanity mirrors: dual
Turns lock-to-lock: 3.0
4WD type: on demand
Mirror color: black
Door handle color: black
Storage: accessory hook
Armrests: rear center folding with pass-thru
Front brake width: 1.1
Wheels: steel
Rear seat: sliding
Front brake diameter: 11.7
Steering wheel mounted controls: cruise control
Front stabilizer bar: diameter 20 mm
Watts: 160
Rear brake diameter: 12.0
Rear stabilizer bar: diameter 19 mm
Steering ratio: 15.7
Axle ratio: 4.50
Headlights: halogen
Window defogger: rear
Rear seat folding: flip and fold
Tire fill alert
single disc
reclining
maintenance due
12V rear
low oil level
cargo tie-down anchors and hooks
under seat
folds up

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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