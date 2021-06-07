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2011 Mercedes-Benz E-Class

25,733 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2011 Mercedes-Benz E-Class

2011 Mercedes-Benz E-Class

E 350 Luxury 4MATIC

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2011 Mercedes-Benz E-Class

E 350 Luxury 4MATIC

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7262852
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25,733KM
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  • Listing ID: 7262852
  • Stock #: P1156
  • VIN: WDDHF8HB9BA330874

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1156
  • Mileage 25,733 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*

ONE OWNER, NO ACCIDENTS, MAJOR MAINTENANCE PACKAGE JUST COMPLETED! V6, AUTO, AWD, BROWN LEATHER INTERIOR, BLUETOOTH, NAVIGATION, TINTED GLASS, PRIVACY REAR SHADE, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, LANE DEPARTURE WARNING, BACK-UP SENSORS, SELF LEVELLING XENON HEADLAMPS, ALL NEW ROTORS AND PADS, FRESH TRANSMISSION OIL AND FILTER, CHANGE FLUIDS IN DIFFERENTIALS AND TRANSFER CASE, ENGINE OIL AND FILTER SERVICE COMPLETED, ONE OWNER, NO ACCIDENTS, SLIGHLY HIGHER KMS, BUT MERCEDES IS IN NICE SHAPE. CLEAN TITLE, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, HISTORY REPORT, 2 KEYS, WARRANTY.



*****VALUE PRICED AT $11,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
External temperature display
Universal remote transmitter
Cupholders: Front
Trip Odometer
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Rear fog lights
HEATED
Cargo Area Light
Air filtration
Engine Immobilizer
Rear
MP3 Playback
2
STEERING WHEEL
10
Rear Stabilizer Bar
low oil pressure
Front stabilizer bar
low fuel level
driver seat
side mirrors
Braking Assist
Heated windshield washer jets
Lumbar
integrated turn signals
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
In-Dash CD: 6 disc
Multi-function remote: keyless entry
Rear seat type: bench
Side airbags: front
Side mirror adjustments: power
Steering wheel mounted controls: audio
Steering wheel trim: leather
Front air conditioning zones: dual
Front air conditioning: automatic climate control
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Knee airbags: driver
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
Center console: front console with storage
One-touch windows: 4
Power steering: variable/speed-proportional
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
4WD type: full time
Exhaust: dual tip
Side mirrors: driver side only heated
Seatbelt force limiters: front
Driver seat power adjustments: height
Front headrests: adjustable
Passenger seat power adjustments: height
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Tire type: all season
Center console trim: wood
Dash trim: wood
Power outlet(s): 12V cargo area
Storage: door pockets
Headlights: auto delay off
Active head restraints: dual front
Driver seat: heated
Passenger seat: heated
Upholstery: leatherette
Satellite communications: TeleAid
Rear air conditioning zones: dual
Armrests: rear center folding with storage
Grille color: chrome
Moonroof / Sunroof: one-touch open/close
Rear seatbelts: center 3-point
Front struts: MacPherson
Shift knob trim: leather
Subwoofer: 1
Surround sound: 5.1
Memorized settings: 3 driver
Front suspension type: multi-link
Heated windshield wiper rests
Total speakers: 12
Exhaust tip color: chrome
Driver attention alert system
Rear air conditioning: automatic climate control
Rear headrests: 3
Vanity mirrors: dual
RAIN SENSING
Watts: 420
Window defogger: rear
Passenger Seat
LAMP FAILURE
Tire fill alert
Rearview mirror: auto-dimming
reclining
power glass
12V front
auto on
remotely operated
organizer
Warnings and reminders: coolant temperature warning
Exterior entry lights: approach lamps

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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