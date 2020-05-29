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2011 Subaru Legacy

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  • 186,251KM
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  • Listing ID: 5073975
  • VIN: 4S3BMCB6XB3226533
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Warm Ivory
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Doors
4-door

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****2.5, AUTO AWD, LOADED WITH BLUETOOTH, HEATED SEATS, CLOTH INTERIOR, AM/FM/CD, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, CLIMATE CONTROL, REMOTE STARTER, ALLOYS, EXTRA CLEAN CAR INSIDE AND OUT, NO ACCIDENTS AS PER CARFAX, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, INCLUDES 2 KEYS, FRESH OIL CHANGE!







*****VALUE PRICED AT $7,499 + TAX*****WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008******

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