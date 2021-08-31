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2011 Volkswagen Jetta

170,321 KM

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Silverline Motors

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2011 Volkswagen Jetta

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2011 Volkswagen Jetta

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 7980852
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170,321KM
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  • Listing ID: 7980852
  • Stock #: P1197
  • VIN: 3VW2K7AJ0BM028817

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black Uni
  • Interior Colour Titan Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1197
  • Mileage 170,321 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*

EXTRA CLEAN, CLEAN TITLE, VOLKSWAGEN JETTA AVAILABLE NOW! FUEL EFFICIENT 4 CYL, AUTO, CLOTH INTERIOR WITH HEATED SEATS, REMOTE STARTER, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM/FM/CD, POWER WINDOWS AND LOCKS, SEATS 5 COMFORTABLY, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, 2 KEYS AND WARRANTY!





*****VALUE PRICED AT $7,291+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Power Door Locks
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Cargo Area Light
Engine Immobilizer
Front air conditioning
Air filtration
Daytime Running Lights
Spare Tire Mount Location: Inside
Upholstery: Cloth
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
External temperature display
Cupholders: Front
Rear
3
Carpet
2
Retained Accessory Power
Trunk release
6
low oil pressure
cargo area
low fuel level
Braking Assist
Lumbar
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Emergency interior trunk release
Radio: AM/FM
Front Brake Type: Disc
Rear Brake Type: Disc
Front Suspension Classification: Independent
One-Touch Windows: 1
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Front wipers: intermittent
Gauge: tachometer
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Side mirror adjustments: power
Rear vents: second row
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
In-Dash CD: MP3 Playback
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Exhaust: dual tip
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Rear seat folding: split
Rear seat type: 60-40 split bench
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Rear shock type: gas
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Spare tire size: temporary
Tire type: all season
Power outlet(s): 12V cargo area
Storage: door pockets
Door handle color: body-color
Front bumper color: body-color
Rear bumper color: body-color
Side mirrors: heated
Active head restraints: dual front
Spare wheel type: steel
Power windows: remotely operated
Rear seatbelts: center 3-point
Front struts: MacPherson
Front suspension type: lower control arms
Total speakers: 4
Grille color: black
Body side reinforcements: side impact door beams
Front air conditioning zones: single
Driver seat manual adjustments: height
Passenger seat manual adjustments: height
Auxiliary audio input: jack
Impact sensor: door unlock
Alternator: 140 amps
Floor material: cargo area carpet
Mirror color: black
Wheels: steel
Wheel covers: full
Window defogger: rear
LAMP FAILURE
Tire fill alert
Seatback
single disc
two 12V front
Warnings and reminders: coolant temperature warning

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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