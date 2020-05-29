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2012 Audi A7

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  • 121,347KM
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  • Listing ID: 5134118
  • VIN: WAUSGCFC8CN004180
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Brown
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Doors
4-door

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE****ABSOLUTELY STUNNING HAVANA BLACK METALLIC AUDI A7 PREMIUM PLUS WITH NOUGAT BROWN INTERIOR! P OWITH FINE GRAIN ASH NATRURAL TRIM, 3.0T ENGINE MATED TO FAMOUS AUDI QUATTRO AWD SYSTEM, AUTOMATIC WITH SPORT SHIFT AND PADDLE SHIFTERS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED FRONT AND REAR SEATS, VENTILATED FRONT SEATS, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, NIGHT VISION, HEADS UP DISPLAY, DRIVER ASSISTANCE PACKAGE WITH BLIND SIDE MONITORING, NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, BLUETOOTH, PUSH BUTTON START, LED HEADLIGHTS, REAR POWER SPOILER, TINTED GLASS, NICE SHAPE INSIDE AND OUT, BE KING OF THE ROAD! CLEAN TITLE, GOOD HISTORY, WILL GO HOME WITH A FREH SAFETY, 2 KEYS AND WARRANTY!





*****VALUE PRICED AT $26,991 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*****

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