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2012 Honda Civic

198,589 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2012 Honda Civic

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EX

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2012 Honda Civic

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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  • Listing ID: 7980846
  • Stock #: P1192
  • VIN: 2HGFB2F58CH008433

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gold
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1192
  • Mileage 198,589 KM

Vehicle Description

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*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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