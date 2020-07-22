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2012 Jeep Grand Cherokee

132,550 KM

Details Description Features

$15,991

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Silverline Motors

204-509-0008

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2012 Jeep Grand Cherokee

2012 Jeep Grand Cherokee

Laredo

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2012 Jeep Grand Cherokee

Laredo

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 5571432
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132,550KM
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  • Listing ID: 5571432
  • VIN: 1C4RJFAGXCC178763

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 132,550 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****GREAT SPACIOUS JEEP FOR WINTER AND SUMMER! FUEL EFFICIENT V6 ENGINE, 4X4, LEATHER AND HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH, BACK-UP CAMERA, AC, CRUISE CONTROL, GENEROUS PANORAMIC ROOF, TINTED GLASS, BACK-UP SENSORS, ALLOYS WRAPPED IN BRAND NEW TIRES, SEATS 5 COMFORTABLY WITH GREAT TRUNK SPACE, NEW STRUTS, CLEAN TITLE, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY, CARFAX HISTORY REPORT, 2 KEYS, FRESH OIL CHANGE AND WARRANTY!





******VALUE PRICED AT $15,991 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

******VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*******

******CALL/TEXT 204-509-0008******

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Hill Descent Control
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power
Cruise Control
External temperature display
Cupholders: Front
Compass
Trip Computer
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Spare Tire Mount Location: Inside
Cargo Area Light
Front air conditioning
Air filtration
Upholstery: Cloth
Rear Privacy Glass
Engine Immobilizer
Rear
2
Retained Accessory Power
Rear Stabilizer Bar
8
low fuel
Front stabilizer bar
coolant
Radio data system
Cargo tie downs
Rear door type: Liftgate
Exterior entry lights
door pockets
engine oil
Electronic brakeforce distribution
Radio: AM/FM
Rear Brake Type: Disc
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
Passenger Seat Manual Adjustments: 4
ABS: 4-wheel
Anti-theft system: alarm
Front airbags: dual
Front seat type: bucket
Gauge: tachometer
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Steering wheel mounted controls: audio
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Satellite radio: SiriusXM
Front brake type: ventilated disc
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Center console: front console with storage
Overhead console: front
Reading lights: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Storage: cargo net
Liftgate window: manual flip-up
4WD type: full time
Center differential: mechanical
Limited slip differential: center
Seatbelt force limiters: front
Driver seat power adjustments: height
Front headrests: adjustable
Rear seat folding: split
Rear seat type: 60-40 split bench
2-stage unlocking doors
Front spring type: coil
Rear spring type: coil
Rear suspension classification: independent
Rear suspension type: multi-link
Spare tire size: temporary
Rear wiper: intermittent
Door handle color: body-color
Front bumper color: body-color
Rear bumper color: body-color
Side mirrors: heated
Active head restraints: dual front
Child seat anchors: LATCH system
In-Dash CD: single disc
Power outlet(s): 12V front
Rear seatbelts: center 3-point
Spare wheel type: alloy
One-touch windows: 2
Antenna type: mast
Floor material: carpet
Multi-functional information center
Front suspension type: short and long arm
Wheels: aluminum
Front wipers: variable intermittent
Hill holder control
Power windows: lockout button
Front air conditioning zones: single
Tire type: all terrain
Driver seat manual adjustments: lumbar
Rear brake diameter: 12.6
Side mirror adjustments: manual folding
Auxiliary audio input: jack
Battery: maintenance-free
Body side moldings: body-color
Total speakers: 6
Front brake width: 1.2
Vanity mirrors: dual
Front shock type: twin-tube gas
Rear shock type: twin-tube gas
Mirror color: black
Front brake diameter: 12.9
Alternator: 160 amps
Rear headrests: integrated
Axle ratio: 3.06
Grille color: body-color
Window defogger: rear
Battery rating: 700 CCA
Rear brake width: 0.55
Tire fill alert
Warnings and reminders: lamp failure
reclining
with washer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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