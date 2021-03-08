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2013 Chevrolet Cruze

149,392 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2013 Chevrolet Cruze

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LT Turbo

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2013 Chevrolet Cruze

LT Turbo

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

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  • Listing ID: 6646256
  • Stock #: P1107
  • VIN: 1G1PC5SB4D7267147

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1107
  • Mileage 149,392 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY AT NO EXTRA COST*

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*MB SAFETY*

*CARFAX HISTORY DISCLOSURE*





***MECHANICAL EQUIPMENT****

-4 CYL ENGINE

-AUTOMATIC TRANSMISSION

-FRONT WHEEL DRIVE





***INTERIOR FEATURES***

-CLOTH INTERIOR

-POWER WINDOWS AND LOCKS

-POWER MIRRORS

-ALARM

-KEYLESS ENTRY

-CRUISE

-ABS

-AC

-AM/FM/CD





***EXTERIOR FEATURES***

-BODY COLORED BUMPERS AND MIRRORS

-METAL WHEELS W/HUBCAPS



EXTRA CLEAN CRUZE INSIDE AND OUT, 2 KEYS, FRESH OIL CHANGE, CLEAN TITLE, FRESH SAFETY,

DELIVERY AND CONTACTLESS SALES PROCESS AVAILABLE,

EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.





*****VALUE PRICED AT $7,493 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*****

*****CALL/TXT 204-509-0008*****

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