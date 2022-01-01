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2014 Volkswagen Golf Wagon

180,650 KM

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$14,991

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Silverline Motors

204-509-0008

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2014 Volkswagen Golf Wagon

2014 Volkswagen Golf Wagon

TDI Highline

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2014 Volkswagen Golf Wagon

TDI Highline

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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180,650KM
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  • Listing ID: 8115649
  • Stock #: P1208
  • VIN: 3VWPL7AJ9EM607361

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # P1208
  • Mileage 180,650 KM

Vehicle Description

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*****VALUE PRICED AT $14,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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