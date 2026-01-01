Menu
***WHY BUY FROM SILVERLINE?*** *FINANCING AVAILABLE* *CLEAN TITLE ONLY* *TRADE-INS WELCOME* *7 DAY INSURANCE* *3 MONTH/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY* *MB SAFETY* *NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE* *D#4140* ****EXTRA CLEAN WHEELCHAIR VAN IS HERE! REAR ENTRY WHEELCHAIR VAN (HANDIVAN), MANUAL RAMP, LEATHER INTERIOR, HEATED SEATS, CENTRE CONSOLE, BLUETOOTH, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, SEATS 4 WITH DRIVER + WHEELCHAIR OCCUPANT (2 REAR COMPANION SEATS). VERSATILE, TIEDOWNS AND ATTACHMENTS INCLUDED, ALLOYS, TINTED GLASS, POWER SLIDING DOORS, WILL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, 2 KEYS, SERVICED AND WITH WARRANTY! We take the time to walk you through every feature of your wheelchair van, ensuring you feel confident and comfortable. With real homecare experience, we understand your needs and know exactly how these vans work in daily life *****VALUE PRICED AT $23,991+TAX, WARRANTY INCLUDED****** *****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST****** *****CALL/TEXT 204-509-0008*****

2015 Dodge Grand Caravan

135,988 KM

Details Description

$23,991

+ taxes & licensing
2015 Dodge Grand Caravan

WHEELCHAIR VAN Crew Plus

13510889

2015 Dodge Grand Caravan

WHEELCHAIR VAN Crew Plus

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

$23,991

+ taxes & licensing

Used
135,988KM
VIN 2C4RDGDG7FR680232

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 680232
  • Mileage 135,988 KM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

