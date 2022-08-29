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204-509-0008
2015 Dodge Grand Caravan
Crew Plus
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
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- Listing ID: 9237571
- Stock #: P1289
- VIN: 2C4RDGDG0FR616758
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 96,902 KM
Vehicle Description
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*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
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