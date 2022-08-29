Menu
Account
Sign In
Back

2015 Dodge Grand Caravan

96,902 KM

Details Description

$CALL

+ tax & licensing
Make it Yours
$CALL

+ taxes & licensing

Silverline Motors

204-509-0008

Contact Seller
2015 Dodge Grand Caravan

2015 Dodge Grand Caravan

Crew Plus

Watch This Vehicle

2015 Dodge Grand Caravan

Crew Plus

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 9237571
  2. 9237571
  3. 9237571
  4. 9237571
  5. 9237571
  6. 9237571
  7. 9237571
  8. 9237571
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

96,902KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9237571
  • Stock #: P1289
  • VIN: 2C4RDGDG0FR616758

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 96,902 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*MB SAFETY*

TOP OF THE LINE DDGE GRAND CARAVAN WHEELCHAIR CONVERSION VAN IS HERE! LEATHER, HEATED SEATS, NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH, REMOTE STARTER, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, SIDELOAD POWER RAMP, REMOVABLE FRONT SEATS (WHEELCHAIR OCCUPANT CAN SIT IN FRONT), TINTED GLASS, ALLOYS, TOTAL CAPACITY 5 PASSENGERS PLUS WHEELCHAIR OCCUPANT, INCLUDES WHEELCHAIR TIE DOWNS AND SEAT BELT ATTACHMENTS, CLEAN VAN, GOOD HISTORY, FRESH SAFETY, 2 KEYS, WARRANTY INCLUDED! DONT MISS OUT, GIVE YOUR LOVED ONCE THE INDEPENDENCE THEY DESERVE!

IF YOU CANT MAKE IT TO US, LET US KNOW, WE'LL COME PICK YOU UP!





*****VALUE PRICED AT $39,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Silverline Motors

2011 Subaru Forester...
 145,589 KM
$14,991 + tax & lic
2012 Hyundai Accent GL
 142,877 KM
$8,991 + tax & lic
2015 Dodge Grand Car...
 96,902 KM
$CALL + tax & lic

Email Silverline Motors

Silverline Motors

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

Call Dealer

204-509-XXXX

(click to show)

204-509-0008

Quick Links
Directions Website Inventory