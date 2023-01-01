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2015 Mobility Ventures MV-1

143,997 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2015 Mobility Ventures MV-1

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WHEELCHAIR VAN

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Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

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143,997KM
Used
  • Listing ID: 10384365
  • Stock #: P1354
  • VIN: 57WMD2C64FM100214

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 143,997 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

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*****VALUE PRICED AT $19,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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