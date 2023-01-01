$19,991+ tax & licensing
+ taxes & licensing
204-509-0008
2015 Mobility Ventures MV-1
WHEELCHAIR VAN
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
$19,991
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10384365
- Stock #: P1354
- VIN: 57WMD2C64FM100214
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Gray
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 143,997 KM
Vehicle Description
***WHY BUY FROM SILVERLINE?***
*FINANCING AVAILABLE*
*CLEAN TITLE ONLY*
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*****VALUE PRICED AT $19,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******
*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
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