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2016 Chevrolet Silverado 1500

236,594 KM

Details Description Features

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Silverline Motors

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2016 Chevrolet Silverado 1500

2016 Chevrolet Silverado 1500

5.3

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2016 Chevrolet Silverado 1500

5.3

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

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236,594KM
Used
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  • Listing ID: 5861322
  • VIN: 3GCUKNEC3GG355388

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 236,594 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE***NICELY OPTIONED SILVERADO WITH 5.3V8, SPACIOUS CRFEW CAB, 4X4 WITH FLOOR SHIFT, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM/FC/CD/BLUETOOTH, BACK-UP CAMERA, ABS, AC, RUNNING BOARDS, PLASTIC BED LINER, CHROME BUMPERS AND GRILLE, LED INSERT HEADLIGHTS, TINTED GLASS, HITCH INSTALLED, FRESH ALIGNMENT, CLEAN TITLE, 2XKEYS, 2XREMOTES, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY AND WARRANTY!





*****VALUE PRICED AT $17,991 + TAX, WARRANTY INCLUDED*****

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*****

*****CALL/TEXT 204-509-0008****

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Cruise Control
Clock
Cupholders: Front
Power Steering
Tachometer
Trip Odometer
Tow/Haul Mode
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Spare Tire Mount Location: Underbody
Upholstery: Vinyl
Front air conditioning
Air filtration
Rear
sun visors
2
Retained Accessory Power
Battery Saver
low fuel
digital odometer
coolant
auto on/off
Driver Information System
Cylinder Deactivation
Braking Assist
Roll Stability Control
trailer stability control
Auxiliary Oil Cooler
engine oil
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
Jack
Radio: AM/FM
MANUAL FOLDING
range
Front Seatbelts: 3-Point
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Side airbags: front
Steering wheel: tilt
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
Side-curtain airbag rollover sensor
Auxiliary audio input: USB
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
One-touch windows: 4
Reading lights: front
Rear seatbelts: 3-point
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Rear seat type: 60-40 split bench
Front spring type: coil
Tire type: all season
Storage: door pockets
Fuel economy display: MPG
Child seat anchors: LATCH system
Spare wheel type: steel
Headlights: HID/Xenon
Front struts
Exhaust tip color: stainless-steel
Gauge: oil pressure
Anti-theft system: engine immobilizer
Antenna type: mast
Tow hooks: front
Rear suspension classification: solid live axle
Armrests: front center
Axle ratio: 3.42
Oil monitor
Passenger seat manual adjustments: reclining
Rear spring type: leaf
Front wipers: variable intermittent
Hill holder control
Power windows: lockout button
Grille color: black
Window trim: black
Front air conditioning zones: single
Front brake diameter: 13.0
Driver seat manual adjustments: height
Seatbelt warning sensor: front
Spare tire size: full-size
Assist handle: front
Daytime running lights: LED
Emergency locking retractors: front
Front brake width: 1.18
Power door locks: anti-lockout
Total speakers: 6
Alternator: 150 amps
Rear brake diameter: 13.6
Steering ratio: 16.3
Turns lock-to-lock: 3.0
Front shock type: twin-tube gas
Rear shock type: twin-tube gas
Mirror color: black
Steering wheel trim: urethane
4WD selector: manual hi-lo
4WD type: part time
Door handle color: black
Front bumper color: black
Rear bumper color: black
Rear brake width: 0.79
Pickup bed light
Tailgate: removable
Rear suspension type: multi-leaf
Battery rating: 730 CCA
Front suspension type: upper and lower control arms
Steering wheel mounted controls: cruise control
Front seat type: 40-20-40 split bench
Power outlet(s): two 12V front
Front stabilizer bar: diameter 34 mm
Rear seat folding: folds up
Floor material: rubber/vinyl
Side mirror adjustments: manual
Battery: heavy duty
Bumper detail: rear step
Pickup bed type: fleetside
Tailgate protection cap
Power windows: front and rear
Wheels: painted steel
Infotainment screen size: 4.2 in.
Instrument cluster screen size: 3.5 in.
Tire fill alert
Rearview mirror: manual day/night
Memory Card Slot
Warnings and reminders: lamp failure
auto delay off
reclining
maintenance due
safety reverse
rear center with cupholders
auto-locking
low battery
turn off headlights
maintenance-free

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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