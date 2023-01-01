$52,991+ tax & licensing
+ taxes & licensing
204-509-0008
2016 Dodge Grand Caravan
SXT Premium Plus
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
$52,991
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10381596
- Stock #: P1364
- VIN: 2C4RDGBG9GR146184
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 19,842 KM
Vehicle Description
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*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
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