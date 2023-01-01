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2016 Dodge Grand Caravan

19,842 KM

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Silverline Motors

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1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

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19,842KM
Used
  • Listing ID: 10381596
  • Stock #: P1364
  • VIN: 2C4RDGBG9GR146184

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 19,842 KM

Vehicle Description

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*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

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