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2016 Ford F-150

263,288 KM

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Silverline Motors

204-509-0008

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2016 Ford F-150

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XLT

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2016 Ford F-150

XLT

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 6028134
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263,288KM
Used
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  • Listing ID: 6028134
  • VIN: 1FTEW1EF9GFA02490

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 263,288 KM

Vehicle Description

*****WHY BUY FROM SILVERLINE?*****7 DAY INSURANCE****3 MONTH WARRANTY*****DISINFECTED BEFORE YOU TAKE DELIVERY*****MB SAFETY*****CARFAX HISTORY DISCLOSURE*****CLEAN TITLE ONLY*****FINANCING AVAILABLE*****WOW LOTS OF MONEY INVESTED INTO THIS TRUCK! ABSOLUTE BEAUTY, 5.0 V8, 4X4, CREW CAB, SEATS 6, BLUETOOTH, BACK-UP CAMERA, AM/FM/CD, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, RAPTOR STYLE GRILLE, LED HEADLIGHTS, LED FOR LAMPS, BLACKED OUT BUMERS AND DOOR HANDLES, AVS BUG DEFLECTOR AND WIND DEFLECTORS ON WINDOWS, RUNNING BOARDS, TONNEAU COVER, TINTED WINDOWS, TOW PACKAGE, FUEL WHEELS WITH ALMOST NEW TIRES, MAGNAFLOW EXHAUST, ALL FRESH FLUIDS, CLEAN TITLE, LOCAL TRUCK SINCE NEW, WILL GO HOME WITH A FRESH SAFETY AND WARRANTY!





******VALUE PRICED AT $19,991 + TAX, WARRANTY INCLUDED******

******VIEW AT 1601 NIAKWA RD. EAST*****

******CALL/TEXT 204-509-0008*****

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
Seatbelt pretensioners: Front
Cruise Control
Clock
External temperature display
Cupholders: Front
Power Steering
Power
Tachometer
Compass
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front fog lights
Spare Tire Mount Location: Underbody
Tow/Haul Mode
Engine Immobilizer
Upholstery: Cloth
Rear Privacy Glass
Front air conditioning
Rear
Split
3
Retained Accessory Power
Keypad Entry
PERIMETER ALARM
Front stabilizer bar
digital odometer
USB
Radio data system
Cargo tie downs
Roll Stability Control
trailer stability control
Electronic Parking Brake
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Jack
4
Radio: AM/FM
removable
Front Seatbelts: 3-Point
Front Suspension Classification: Independent
front seatback
ABS: 4-wheel
Front airbags: dual
Front wipers: intermittent
Multi-function remote: keyless entry
Side airbags: front
Airbag deactivation: occupant sensing passenger
Side curtain airbags: front
In-Dash CD: MP3 Playback
Front brake type: ventilated disc
Rear brake type: ventilated disc
Floor mat material: carpet
Floor mats: front
Steering wheel: tilt and telescopic
Headlights: auto on/off
Rear seatbelts: 3-point
Seatbelt force limiters: front
Front headrests: adjustable
Rear headrests: adjustable
Rear seat type: 60-40 split bench
2-stage unlocking doors
Front shock type: gas
Front spring type: coil
Front suspension type: double wishbone
Rear shock type: gas
Wireless data link: Bluetooth
Storage: door pockets
Child seat anchors: LATCH system
Impact sensor: post-collision safety system
Spare wheel type: steel
Power outlet(s): 12V front
Grille color: chrome
Front struts
Warnings and reminders: low fuel level
One-touch windows: 2
Gauge: oil pressure
Antenna type: mast
Front brake diameter: 13.8
Tow hooks: front
Anti-theft system: alarm with remote
Rear suspension classification: solid live axle
Armrests: front center
Floor material: carpet
Rear spring type: leaf
Rear brake diameter: 13.2
Emergency braking preparation
Hill holder control
Auxiliary audio input: Bluetooth
Power windows: lockout button
Window trim: black
Body side reinforcements: side impact door beams
Front air conditioning zones: single
Tire type: all terrain
Driver seat manual adjustments: lumbar
Passenger seat manual adjustments: lumbar
Assist handle: front
Emergency locking retractors: front
Drive mode selector
Side mirror adjustments: manual folding
Wheels: painted aluminum
4WD selector: electronic hi-lo
Total speakers: 6
Power door locks: auto-locking
Interior accents: chrome
Vanity mirrors: dual
Taillights: rear center
Axle ratio: 3.73
Spare tire size: full-size non-matching
Mirror color: black
Steering wheel trim: urethane
4WD type: part time
Door handle color: black
Door sill trim: scuff plate
Front brake width: 1.34
Capless fuel filler system
Pickup bed light
Pickup bed type: styleside
Infotainment: SYNC
Programmable safety key
Rear suspension type: multi-leaf
Wheel locks: spare only
Rear brake width: 0.87
Solar-tinted glass: rear
Steering wheel mounted controls: cruise control
Front bumper color: chrome
Rear bumper color: chrome
Front seat type: 40-20-40 split bench
Steering ratio: 17
halogen
Rear seat folding: folds up
Power windows: front and rear
Tailgate: power locking
Trailer wiring: 4-pin
Infotainment screen size: 4.2 in.
Instrument cluster screen size: 2.3 in.
chrome surround
Phone: pre-wired for phone
Tire fill alert
Rearview mirror: manual day/night
single disc
reclining
maintenance due
wiper activated
voice operated
low oil level
under front seats
transmission temperature

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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