***WHY BUY FROM SILVERLINE?*** *FINANCING AVAILABLE* *CLEAN TITLE ONLY* *TRADE-INS WELCOME* *7 DAY INSURANCE* *3 MONTH/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY* *MB SAFETY* *NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE* *D#4140* ****WOW EXTRA CLEAN, ONLY 164K KMS, CLEAN TITLE SIDELOAD, WHEELCHAIR VAN (HANDIVAN) WITH REMOVABLE FRONT PASSENGER SEAT, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, SEATS 5 WITH DRIVER + WHEELCHAIR OCCUPANT. HAS COMPANION SEAT BESIDE WHEELCHAIR (CAN BE REMOVED), VERSATILE, TIEDOWNS AND ATTACHMENTS INCLUDED, WILL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, 2 KEYS, SERVICED AND WITH WARRANTY! We take the time to walk you through every feature of your wheelchair van, ensuring you feel confident and comfortable. With real homecare experience, we understand your needs and know exactly how these vans work in daily life *****VALUE PRICED AT $24,991+TAX, WARRANTY INCLUDED****** *****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST****** *****CALL/TEXT 204-509-0008*****

2017 Dodge Grand Caravan

164,367 KM

Details Description

$24,991

+ taxes & licensing
2017 Dodge Grand Caravan

Wheelchair van

13319225

2017 Dodge Grand Caravan

Wheelchair van

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

$24,991

+ taxes & licensing

Used
164,367KM
VIN 2C4RDGDGXHR600697

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 600697
  • Mileage 164,367 KM

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*TRADE-INS WELCOME*

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH/5000KM

LIMITED POWERTRAIN WARRANTY*

*MB SAFETY*

*NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE*

*D#4140*

****WOW EXTRA CLEAN, ONLY 164K KMS, CLEAN TITLE SIDELOAD, WHEELCHAIR VAN (HANDIVAN) WITH REMOVABLE FRONT PASSENGER SEAT, AUTOMATIC, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY, AM FM CD, SEATS 5 WITH DRIVER + WHEELCHAIR OCCUPANT. HAS COMPANION SEAT BESIDE WHEELCHAIR (CAN BE REMOVED), VERSATILE, TIEDOWNS AND ATTACHMENTS INCLUDED, WILL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, 2 KEYS, SERVICED AND WITH WARRANTY!



"We take the time to walk you through every feature of your wheelchair van, ensuring you feel confident and comfortable. With real homecare experience, we understand your needs and know exactly how these vans work in daily life"



*****VALUE PRICED AT $24,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Silverline Motors

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

$24,991

+ taxes & licensing>

Silverline Motors

204-509-0008

2017 Dodge Grand Caravan