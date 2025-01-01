Menu
Account
Sign In
<p>Auto Save (Dealer # 1747)</p> <p>2017 FORD TRANSIT CONNECT XLT FWD 158,790 KM</p> <p>2.5 L  4 CYLINDER ENGINE</p> <p>**Clean Title**</p> <p>**Manitoba Safety**</p> <p> </p> <p>FEATURES:</p> <p>2 PASSENGER</p> <p>AM/FM/CD</p> <p>AUTOMATIC TRANSMISSION</p> <p>CRUISE CONTROL</p> <p>POWER LOCKS</p> <p>POWER STEERING</p> <p>POWER WINDOWS</p> <p>TRACTION CONTROL</p> <p> </p> <p>Asking $12999 + taxes</p> <p>** Financing Available O.A.C**</p> <p> </p> <p> Call (204)-774-8900 or (204)-999-9500</p> <p>Located 6 mins away from Polo Park Mall</p> <p>1450 Notre Dame Ave, Winnipeg, Manitoba</p> <p>www.autosavewpg.com</p> <p> </p> <p>While all information is believed to be accurate on this page, please verify any information in question with an Auto Save sales representative. Auto Save is not liable for any errors or omissions.</p>

2017 Ford Transit Connect

158,790 KM

Details Description Features

$12,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2017 Ford Transit Connect

XLT w Rear Liftgate Wagon

Watch This Vehicle
13269473

2017 Ford Transit Connect

XLT w Rear Liftgate Wagon

Location

AutoSave Winnipeg

1450 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3E 3G5

204-774-8900

  1. 13269473
  2. 13269473
  3. 13269473
  4. 13269473
  5. 13269473
  6. 13269473
  7. 13269473
  8. 13269473
  9. 13269473
  10. 13269473
  11. 13269473
  12. 13269473
  13. 13269473
Contact Seller

$12,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
158,790KM
VIN NM0LS7F72H1302350

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Charcoal
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 4694
  • Mileage 158,790 KM

Vehicle Description

Auto Save (Dealer # 1747)


2017 FORD TRANSIT CONNECT XLT FWD 158,790 KM


2.5 L  4 CYLINDER ENGINE


**Clean Title**


**Manitoba Safety**


 


FEATURES:


2 PASSENGER


AM/FM/CD


AUTOMATIC TRANSMISSION


CRUISE CONTROL


POWER LOCKS


POWER STEERING


POWER WINDOWS


TRACTION CONTROL


 


Asking $12999 + taxes


** Financing Available O.A.C**


 


 Call (204)-774-8900 or (204)-999-9500


Located 6 mins away from Polo Park Mall


1450 Notre Dame Ave, Winnipeg, Manitoba


www.autosavewpg.com


 


While all information is believed to be accurate on this page, please verify any information in question with an Auto Save sales representative. Auto Save is not liable for any errors or omissions.

Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors

Safety

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning

Power Options

Power Mirrors
Power Locks

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Trip Odometer
AM/FM Stereo
Digital clock
Rear Window Defroster

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Convenience

Cup Holder

Additional Features

Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From AutoSave Winnipeg

Used 2018 Chevrolet Cruze LT for sale in Winnipeg, MB
2018 Chevrolet Cruze LT 135,070 KM $12,500 + tax & lic
Used 2016 Dodge Grand Caravan 4dr Wagon Wheelchair Accessible for sale in Winnipeg, MB
2016 Dodge Grand Caravan 4dr Wagon Wheelchair Accessible 201,151 KM $12,999 + tax & lic
Used 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package 2WD for sale in Winnipeg, MB
2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package 2WD 195,480 KM $8,999 + tax & lic

Email AutoSave Winnipeg

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
AutoSave Winnipeg

AutoSave Winnipeg

1450 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3E 3G5

Call Dealer

204-774-XXXX

(click to show)

204-774-8900

Quick Links
Directions Website Inventory
$12,999

+ taxes & licensing>

AutoSave Winnipeg

204-774-8900

2017 Ford Transit Connect