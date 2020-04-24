2018 Nissan Pathfinder

3777 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0X6
204-895-3777
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Immaculate one owner vehicle with no accidents. BACK-UP CAMERA MEMORY SEAT SUN ROOF BLUETOOTH CONNECTIVITY NAVIGATION SYSTEM VOICE COMMAND/ RECOGNITION HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION W/ HARD DRIVE LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS 4WD FOG LIGHTS RF SIDE AIRBAG 7 PASSENGER HEATED MIRRORS ROOF TYPE: SUNROOF AIRBAG FRONT LEFT KEYLESS GO RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT RIGHT LF SIDE AIRBAG SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT YES MP3 CAPABILITY TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER LOCKS USB INPUT CRUISE CONTROL POWER MIRRORS WARRANTY BOOK DUAL - AC POWER STEERING DUAL AIR BAGS POWER WINDOWS
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