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2018 Nissan Pathfinder

4x4 SL Premium ONLY 27,217 Kms ! ONE OWNER !

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2018 Nissan Pathfinder

4x4 SL Premium ONLY 27,217 Kms ! ONE OWNER !

Location

Auto Gallery of Winnipeg

3777 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0X6

204-895-3777

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$31,988

+ taxes & licensing

  • 27,217KM
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  • Listing ID: 4906287
  • Stock #: 24382
  • VIN: 5N1DR2MM5JC634657
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

Immaculate one owner vehicle with no accidents. BACK-UP CAMERA MEMORY SEAT SUN ROOF BLUETOOTH CONNECTIVITY NAVIGATION SYSTEM VOICE COMMAND/ RECOGNITION HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION W/ HARD DRIVE LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS 4WD FOG LIGHTS RF SIDE AIRBAG 7 PASSENGER HEATED MIRRORS ROOF TYPE: SUNROOF AIRBAG FRONT LEFT KEYLESS GO RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT RIGHT LF SIDE AIRBAG SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT YES MP3 CAPABILITY TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER LOCKS USB INPUT CRUISE CONTROL POWER MIRRORS WARRANTY BOOK DUAL - AC POWER STEERING DUAL AIR BAGS POWER WINDOWS

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Call Dealer

204-895-XXXX

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204-895-3777

Alternate Numbers
1-866-715-3215

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