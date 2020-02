Safety Driver Air Bag

Passenger Air Bag

Security System

Traction Control

Heated Mirrors

4-Wheel Disc Brakes

Brake Assist

Stability Control

ABS

Child Safety Locks

Rear Parking Aid

Front Side Air Bag

Rear Side Air Bag

Passenger Air Bag Sensor Power Options Power Windows

Power Steering

Power Door Locks

Power Passenger Seat

Power Mirror(s) Convenience Cruise Control

Keyless Entry

Intermittent Wipers

Automatic Headlights

Driver Vanity Mirror

Passenger Vanity Mirror

Remote Trunk Release

Driver Illuminated Vanity Mirror

Passenger Illuminated Visor Mirror

Universal Garage Door Opener

Remote Engine Start

Floor mats

Temporary spare tire Seating Bucket Seats

Leather Seats

Pass-Through Rear Seat

Power Driver Seat

Rear Bench Seat

Driver Adjustable Lumbar

Passenger Adjustable Lumbar

Heated Front Seat(s) Media / Nav / Comm Premium Sound System

CD Player

AM/FM Stereo

Trip Computer

MP3 Player

Satellite Radio

Steering Wheel Audio Controls

Auxiliary Audio Input Exterior Daytime Running Lights

HID Headlights

Aluminum Wheels

Tires - Front Performance

Tires - Rear Performance Powertrain Front Wheel Drive Windows Rear Defrost Comfort Climate Control

Rear A/C

A/C

Adjustable Steering Wheel

Multi-Zone A/C Trim Leather Steering Wheel

Additional Features Navigation System

Back-Up Camera

Integrated Turn Signal Mirrors

Telematics

Keyless Start

Knee Air Bag

Bluetooth Connection

Sun/Moonroof

Blind Spot Monitor

WiFi Hotspot

Cross-Traffic Alert

Smart Device Integration

Generic Sun/Moonroof

Traction avant

Alternateur de 150 A

Démarrage sans clé

Aide au stationnement arrière

Caméra arrière

Miroirs de courtoisie avec éclairage intégrés aux pare-soleil côtés conducteur et passager avant

Démarreur à distance system

Pare-brise et glaces avant latérales en verre feuilleté acoustique

Télécommande universelle, comprend ouvre-porte de garage programmable à 3 canaux

Volant gainé de cuir à 4 branches

Direction à assistance électrique variable

Trousse d'outils d'urgence routière

Phares à décharge à haute intensité

Rétroviseur intérieur jour/nuit à réglage manuel

Suspension arrière à 4 bras

Prise de courant de 120 V située à l'arrière de la console centrale

Freins à disque antiblocage aux 4 roues

Alerte de trafic transversal arrière

Essuie-glaces de pare-brise à balayage intermittent

Poignées de porte couleur carrosserie avec bande chromée

Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir

Phares à allumage et à extinction automatiques

Accoudoir central arrière

Affichage de la boussole, situé dans le centralisateur informatique de bord

Appuie-tête arrière réglables repliables

Appuie-tête réglables en 4 directions, réglage longitudinal et de la hauteur à l'avant

Centralisateur informatique de bord à écran couleur avec renseignements sur le trajet, la consommation de carburant et le véhicule, et messages sur l'état du véhicule

Clavier de commande d'ouverture du coffre

Compartiment de rangement avant haut de gamme avec couvercle

Compartiment de rangement innovateur dissimulé derrière l'écran tactile de 8 po de diagonale, verrouillable avec mode voiturier, rangement spécial pour parapluie dans la porte avant et compartiment de rangement dissimulé dans le coffre

Désembueur de lunette arrière

Éclairage intérieur à extinction progressive, entrée et sortie à temporisation, dans la boîte à gants et le coffre

Frein de stationnement électronique à bouton-poussoir monté sur le tableau de bord, à gauche du volant

Instruments analogiques avec indicateur de vitesse, tachymètre, température du moteur et niveau de carburant et centralisateur informatique de bord couleur

Ouverture sans clé

Poignées de maintien, côtés conducteur, passager avant et aux places latérales arrière

Prise de courant auxiliaire (1) de 12 V située à l'intérieur de la console

Prise de courant auxiliaire de 12 V située à l'arrière de la console

Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions

Siège divisé arrière rabattable 60/40

Soutien lombaire à réglage électrique côté conducteur

Soutien lombaire à réglage électrique côté passager avant

Système antivol

Téléouverture électrique du coffre, bouton situé sur le tableau de bord, à la gauche du volant

Vide-poche au dos des sièges conducteur et passager avant

Aide au démarrage en côte

Équipement de châssis, jambes de force avant

Garniture de frein, haute performance, à disques nitrocarburés, antibruit et anti-poussières

Chaîne audio, système d’infodivertissement à écran tactile couleur de 8 po de diagonale, motorisé, escamotable à réglage électrique avec compartiment de rangement dissimulé et verrouillable au moyen d'un mot de passe, avec mode voiturier

Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places

Contrôle du freinage en virage

Phares diurnes auxiliaires supérieurs et inférieurs à DEL

Prétendeurs de ceinture de sécurité côté conducteur et passager avant

Verrouillage des portes et des glaces, de sécurité à l'épreuve des enfants à l'arrière, à commande électrique

Requires Subscription

SiriusXM. Vous pouvez bénéficier d'un abonnement d'essai au forfait XM Select+ de 3 mois permettant l'accès à plus de 120 canaux, dont des émissions musicales sans publicité, de sport, de nouvelles et de divertissement. De plus, il est possible d...

Chevrolet 4G LTE et point d'accès sans fil intégré livrable pour un maximum de 7 appareils; comprend forfait de données d'essai de 3 Go ou d'une période d'un mois (selon le premier terme atteint) à partir de la date de livraison (Consultez le sit...

Accès connecté Chevrolet comprend connexion de série pendant 10 ans permettant l'accès à des services tels que le diagnostic du véhicule, l'avis d'entretien du concessionnaire et plus encore (Des restrictions s'appliquent. Non transférable. La c...

Système de surveillance des angles morts avec avertisseur de changement de voie

LATCH system (Ancrages inférieurs et attaches pour siège d'enfant dans les sièges extérieurs arrière), pour sièges de retenue pour enfants

Sacs gonflables, 10 au total : sacs gonflables frontaux et protège-genoux gonflables côtés conducteur et passager avant, sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges et rideaux gonflables au pavillon aux places latérales avant et arrière, comp...

Recharge sans fil pour appareils

Filet d’arrimage dans le coffre

Plaque de seuils de porte chromées à l'avant

Toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique avec glace fixe de fenêtre de toit derrière la glace coulissante avec pare-soleil à commande électrique

Éclairage intérieur ambiant au tableau de bord

Éclairage intérieur ambiant aux portes

Siège passager avant à réglage électrique en 8 directions

Batterie grande capacité sans entretien de 70 Ah et de 512 ADF avec protection antidécharge

Pont, rapport de démultiplication final de 2,77

Système d'échappement double en acier inoxydable avec embouts brillants intégrés au carénage

Chaîne audio ambiophonique Bose Centrepoint haut de gamme à 11 haut-parleurs, traitement des signaux SurroundStage

