Safety Driver Air Bag

Passenger Air Bag

Traction Control

Heated Mirrors

4-Wheel Disc Brakes

Brake Assist

Stability Control

ABS

Fog Lamps

Child Safety Locks

Rear Head Air Bag

Front Side Air Bag

Front Head Air Bag

Passenger Air Bag Sensor Power Options Power Windows

Power Steering

Power Door Locks

Power Mirror(s) Convenience Cruise Control

Intermittent Wipers

Remote Keyless Entry

Automatic Headlights

Variable Speed Intermittent Wipers Exterior Daytime Running Lights

Tire Pressure Monitor

Tires - Front All-Season

Tires - Rear All-Season

Steel Wheels Media / Nav / Comm AM/FM Stereo

MP3 Player

Auxiliary Audio Input Powertrain Four Wheel Drive

Engine Immobilizer Seating Split Bench Seat

Vinyl Seats

Rear Bench Seat Windows Privacy Glass Comfort A/C

Adjustable Steering Wheel

Additional Features Back-Up Camera

Auto-Dimming Rearview Mirror

TRAILER BRAKE CONTROL

Transmission: 6-Speed Automatic

Carpet Floor Covering

Side impact beams

3.55 Rear Axle Ratio

Conventional Spare Tire

6 haut-parleurs

Chauffe-moteur

BRIGHT WHITE

Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS

QUICK ORDER PACKAGE 25A ST -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS Transmission: 6-Speed Automatic

SIRIUSXM SATELLITE RADIO -inc: 1-Year SIRIUSXM Subscription For SiriusXM Info Call 888-539-7474

Tires: P275/60R20 BSW All-Season

Tailgate

Peinture couche vernie

Roue de secours en acier

Support de plaque d'immatriculation avant

Affichage analogique

Garniture de pavillon pleine grandeur en tissu

Prolongation d'alimentation des accessoires

Calandre noire

Lunette fixe

GVWR: 3 084 KGS (6 800 LBS) (STD)

Glaces de teinte foncée

Antidémarreur

Éclairage intérieur à atténuation

Porte-gobelets arrière

Régulateur de vitesse avec commandes au volant

Siège passager réglable en 4 directions -comprend : inclinaison à réglage manuel et réglage longitudinal manuel

Barre antiroulis avant et arrière

Boîte de transfert électronique

Freins à disque aux 4 roues, à disques ventilés avant avec antiblocage aux 4 roues, assistance au freinage et aide au démarrage en côte

Suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux

Système d'échappement simple en acier inoxydable

Transmission avec mode au choix du conducteur

Ceintures de sécurité abdominales et épaulières aux places latérales avant -comprend : 3 points d’ancrage à la place arrière centrale, réglage de la hauteur et prétendeurs

Rideaux gonflables aux 1re et 2e rangées

Sac gonflable à capteur d'occupation

Sacs gonflables frontaux à 2 seuils de déploiement côtés conducteur et passager

Sacs gonflables latéraux à 2 seuils de déploiement intégrés aux sièges conducteur et passager

Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière

DIESEL GREY/BLACK CLOTH FRONT 40/20/40 BENCH SEAT -inc: Manual Adjust Seats

Système CVCA -comprend : conduits sous les sièges

Système de contrôle des commandes du véhicule

Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable

2 prises de courant de 12 V c.c.

Appuie-tête avant à réglage manuel et appuie-tête arrière à réglage manuel

Système d’avertissement de basse pression des pneus propre à chaque pneu

Antenne fixe

Pommeau de levier sélecteur en uréthane

Boîte à gants

Direction à assistance électrique

3.55 REAR AXLE RATIO W/ERB/EXF

Lampe de caisse au feu de freinage surélevé

Style de caisse ordinaire

Lampe de caisse

Faisceau de câblage de remorque

Colonne de direction inclinable à réglage manuel

Garniture de side windows blacke et garniture de front windshield blacke

Poignées de porte blackes

Moyeux à blocage auto

Équipement de remorquage -comprend : dispositif anti-louvoiement de la remorque

Amortisseurs service dur

Cache-moyeu de roue

Démarrage contact « Tip Start »

Panneaux en galvanized steel/aluminum

Phares aero-composite halogen fully automatic delay-off avec phares daytime running

Rétroviseurs extérieurs noirs

Accoudoir avant avec 3 porte-gobelets

Siège conducteur réglable en 4 directions -comprend : inclinaison à réglage manuel et réglage longitudinal manuel

Batterie sans entretien de 730 ADF

PNBV : 3 084 kg (6 800 lb)

Rapport de pont arrière de 3,21

Réservoir de carburant de 98,4 L

Caméra de recul ParkView

4 roues motrices en prise temporaire

Suspension avant à bras différenciés avec ressorts hélicoïdaux

Sièges avec dos des sièges en vinyl

Alternateur de 180 A

SXT PLUS GROUP -inc: Fog Lamps Bright Grille Tires: P275/60R20 BSW All-Season Bright Rear Bumper Body Colour Upper Fascia Rear Floor Mats Front Floor Mats Wheels: 20 x 8 Chrome-Clad Aluminum Full-Size Temporary Use Spare Tire Carpet Floor Cov...

WHEELS: 20 X 8 CHROME-CLAD ALUMINUM -inc: Full-Size Temporary Use Spare Tire

RADIO: UCONNECT 3 W/5 DISPLAY -inc: 5.0 Touch Screen Display SiriusXM Satellite Radio 1-Year SiriusXM Subscription For SiriusXM Info Call 888-539-7474 Hands-Free Comm w/Bluetooth Overhead Console GPS Antenna Input Temperature & Compass Gauge

Pare-chocs arrière noir de type marchepied

Pare-chocs avant noir avec bourrelet de protection/garniture de bouclier noir

Véhicule polycarburant

Bac de rangement au tableau de bord, espace de rangement au tableau de bord, bacs de rangement dans les portes côtés conducteur et passager et compartiment de rangement sous le siège de 2e rangée

En vinyle faisant face à l'avant

Garniture intérieure -comprend : insonorisation de luxe, garniture de tableau de bord métallique et contrastes intérieurs au fini chromé/d'aspect métallique

Instruments -comprend : indicateur de vitesse, odomètre, voltmètre, pression d'huile, température du liquide de refroidissement du moteur, tachymètre, température d'huile, température du liquide de transmission, horomètre et compteur journalier

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec affichage

Revêtement de plancher entièrement en vinyle/caoutchouc

Radio avec recherche et balayage, montre et système de radiocommunication de données

