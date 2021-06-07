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2020 CAN AM MAVERICK MAX X3

1,220 KM

Details Description

$47,599

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Platinum Auto Sales Inc.

204-688-1001

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2020 CAN AM MAVERICK MAX X3

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XMR

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2020 CAN AM MAVERICK MAX X3

XMR

Location

Platinum Auto Sales Inc.

3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4

204-688-1001

  1. 7270904
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  • Listing ID: 7270904
  • Stock #: 1083
  • VIN: 3JBVAAV22LK000598

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Charcoal
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 1,220 KM

Vehicle Description

JUST IN 2020 CAN AM MAVERICK X3 MAX XMR WITH A LOT OF MONEY PUT INTO IT. THIS MAVERICK IS LIKE NEW HAS THE BRAND NEW PROBOX ROOF THAT IS STAGE3 WHICH WAS ON FOR ONLY 1 RIDE. THIS MAVERICK HAS NEW FUEL18" WHEELS AND BRAND NEW MOTOHAVOK EFX 34.8.5R19 ALSO HAS THE EVOPOWERSPORT STAGE 3 TUNE WHICH GIVES IT 215HP INSTEAD OF 195HP AND THATS ALOT OF POWER UNLOCKED AT YOUR FOOT AND IT HAS THE FLIP UP WINDSHIELD WHICH IS NICE OPTION TO HAVE AND THE BACK WINDOW NET TO HELP KEEP THE INSIDE CLEANER. THE MAVERICK ALSO HAS A SET OF ROCK LIGHTS THAT CHANGES ALL DIFFERENT COLOURS GREAT TO SHOW OFF BUT ALSO GREAT IF YOU HAVE A BREAK AT NIGHT YOU HAVE LIGHTS RIGHT THERE. SUMMER IS HERE AND WITH ALL THIS COVID STUFF GOING ON IN THERE WORLD IS MAKING IT HARD TO BUY BRAND NEW CAUSE THEY CAN'T MAKE THEM FAST ENOUGH DUE SHORTAGES. BUT DON'T WE HAVE ONE READY TO GO WITH ALL THE RIGHT OPTION YOU WOULD WANT IN A MAVERICK LIKE THESE GREAT FOR THE HOLE FAMILY TO GET OUT AND HAVE FUN. ONE MORE GOOD THING TO KNOW IS THAT THIS MAVERICK HAS BEEN TO A CAN AM DEALERSHIP TO HAVE IT LOOKED OVER SOO IT HAS A CLEAN BILL OF HEALTH

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