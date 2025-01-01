Menu
Look at this 2020 Ford Edge Titanium **New Arrival** . Its Automatic transmission and Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 engine will keep you going. This Ford Edge comes equipped with these options: ENGINE: TWIN-SCROLL 2.0L ECOBOOST -inc: auto start-stop technology (STD), Wheels: 19 Luster Nickel-Painted Aluminum, Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning, Trunk/Hatch Auto-Latch, Trip Computer, Transmission: 8-Speed Automatic, Transmission w/Driver Selectable Mode, Tires: P245/55R19 AS BSW, Tire Specific Low Tire Pressure Warning, and Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks.

2020 Ford Edge

111,620 KM

2020 Ford Edge

Titanium **New Arrival**

13172771

2020 Ford Edge

Titanium **New Arrival**

Capital Ford Winnipeg

555 Empress St, Winnipeg, MB R3G 3H1

204-772-2411

Used
111,620KM
Other / Unsure Condition
VIN 2FMPK4K91LBA52098

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # S1423B
  • Mileage 111,620 KM

Look at this 2020 Ford Edge Titanium **New Arrival** . Its Automatic transmission and Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 engine will keep you going. This Ford Edge comes equipped with these options: ENGINE: TWIN-SCROLL 2.0L ECOBOOST -inc: auto start-stop technology (STD), Wheels: 19" Luster Nickel-Painted Aluminum, Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning, Trunk/Hatch Auto-Latch, Trip Computer, Transmission: 8-Speed Automatic, Transmission w/Driver Selectable Mode, Tires: P245/55R19 AS BSW, Tire Specific Low Tire Pressure Warning, and Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks. Test drive this vehicle at Capital Ford Lincoln Winnipeg, 555 Empress St, Winnipeg, MB R3G3H1.

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Driver Restriction Features
Requires Subscription
ENGINE: TWIN-SCROLL 2.0L ECOBOOST -inc: auto start-stop technology (STD)
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Capital Ford Winnipeg

204-772-2411

2020 Ford Edge