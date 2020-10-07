2021 Dodge Other

+ taxes & licensing
204-688-1001
3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4
204-688-1001
+ taxes & licensing
JUST IN 2004 MONACO CAYMAN WITH A 5.9L CUMMINS AND A 5 SPEED ALLISON TRANSMISSION GREAT POWER PLANT FOR A MID SIZE A CLASS COACH LOTS OF POWER TO MOVE THIS BUS WITH NO PROBLEM. THIS RV HAS A ON BOARD DIESEL GENERATOR THAT POWERS THIS BUS SO YOU CAN GO ANYWHERE AND IT HAS 2 SLIDES OUT TO REALLY OPEN UP LIVING SPACE. THERE TO MUCH TO LIST CALL IF YOU NEED MORE INFORMATION. THIS IS THE BEST PRICE IN CANADA FOR A DIESEL PUSHER THIS YEAR AND SIZE DON'T MISS OUT ON THIS PLATINUM DEAL CAUSE COME SPRING IT WILL BE UP FOR $49,000.00 SO SAVE THE 10,000 AND PUT THAT TO YOUR TRIPS ON THE ROAD
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4