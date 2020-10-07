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2021 Dodge Other

81,684 KM

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3081 Portage Ave, Winnipeg, MB R3K 0W4

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  • Listing ID: 6033441
  • Stock #: 0983
  • VIN: 1RF51326541030299

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Other
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 0983
  • Mileage 81,684 KM

Vehicle Description

JUST IN 2004 MONACO CAYMAN WITH A 5.9L CUMMINS AND A 5 SPEED ALLISON TRANSMISSION GREAT POWER PLANT FOR A MID SIZE A CLASS COACH LOTS OF POWER TO MOVE THIS BUS WITH NO PROBLEM. THIS RV HAS A ON BOARD DIESEL GENERATOR THAT POWERS THIS BUS SO YOU CAN GO ANYWHERE AND IT HAS 2 SLIDES OUT TO REALLY OPEN UP LIVING SPACE. THERE TO MUCH TO LIST CALL IF YOU NEED MORE INFORMATION. THIS IS THE BEST PRICE IN CANADA FOR A DIESEL PUSHER THIS YEAR AND SIZE DON'T MISS OUT ON THIS PLATINUM DEAL CAUSE COME SPRING IT WILL BE UP FOR $49,000.00 SO SAVE THE 10,000 AND PUT THAT TO YOUR TRIPS ON THE ROAD

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