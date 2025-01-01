Menu
Account
Sign In
Come see this 2021 Ford Escape Titanium AWD **New Arrival** . Its Automatic transmission and Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 engine will keep you going. This Ford Escape features the following options: Wheels: 19 Machined-Face Aluminum -inc: dark tarnished painted pockets, Valet Function, Trunk/Hatch Auto-Latch, Trip Computer, Transmission: 8-Speed Automatic, Transmission w/Oil Cooler, Tracker System, Tires: 225/55R19 99H A/S BSW -inc: mini spare, Tire Specific Low Tire Pressure Warning, and Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks. Stop by and visit us at Capital Ford Lincoln Winnipeg, 555 Empress St, Winnipeg, MB R3G3H1.

2021 Ford Escape

38,749 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2021 Ford Escape

Titanium AWD **New Arrival**

Watch This Vehicle
12967502

2021 Ford Escape

Titanium AWD **New Arrival**

Location

Capital Ford Winnipeg

555 Empress St, Winnipeg, MB R3G 3H1

204-772-2411

Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
38,749KM
Other / Unsure Condition
VIN 1FMCU9J91MUA76503

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # S1451A-1
  • Mileage 38,749 KM

Vehicle Description

Come see this 2021 Ford Escape Titanium AWD **New Arrival** . Its Automatic transmission and Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 engine will keep you going. This Ford Escape features the following options: Wheels: 19" Machined-Face Aluminum -inc: dark tarnished painted pockets, Valet Function, Trunk/Hatch Auto-Latch, Trip Computer, Transmission: 8-Speed Automatic, Transmission w/Oil Cooler, Tracker System, Tires: 225/55R19 99H A/S BSW -inc: mini spare, Tire Specific Low Tire Pressure Warning, and Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks. Stop by and visit us at Capital Ford Lincoln Winnipeg, 555 Empress St, Winnipeg, MB R3G3H1.

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Evasion Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Turbocharged
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Capital Ford Winnipeg

Used 2018 Lincoln MKZ Reserve **New Arrival** for sale in Winnipeg, MB
2018 Lincoln MKZ Reserve **New Arrival** 0 $CALL + tax & lic
Used 2020 Ford Ranger XLT 4WD SuperCrew 5' Box **New Arrival** for sale in Winnipeg, MB
2020 Ford Ranger XLT 4WD SuperCrew 5' Box **New Arrival** 84,989 KM $CALL + tax & lic
Used 2017 RAM 1500 ST **New Arrival** for sale in Winnipeg, MB
2017 RAM 1500 ST **New Arrival** 160,194 KM $CALL + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Capital Ford Winnipeg

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Capital Ford Winnipeg

Capital Ford Winnipeg

555 Empress St, Winnipeg, MB R3G 3H1

Call Dealer

204-772-XXXX

(click to show)

204-772-2411

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Capital Ford Winnipeg

204-772-2411

2021 Ford Escape