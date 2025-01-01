$CALL+ taxes & licensing
2021 Ford Escape
Titanium AWD **New Arrival**
2021 Ford Escape
Titanium AWD **New Arrival**
Location
Capital Ford Winnipeg
555 Empress St, Winnipeg, MB R3G 3H1
204-772-2411
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # S1451A-1
- Mileage 38,749 KM
Vehicle Description
Come see this 2021 Ford Escape Titanium AWD **New Arrival** . Its Automatic transmission and Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 engine will keep you going. This Ford Escape features the following options: Wheels: 19" Machined-Face Aluminum -inc: dark tarnished painted pockets, Valet Function, Trunk/Hatch Auto-Latch, Trip Computer, Transmission: 8-Speed Automatic, Transmission w/Oil Cooler, Tracker System, Tires: 225/55R19 99H A/S BSW -inc: mini spare, Tire Specific Low Tire Pressure Warning, and Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks. Stop by and visit us at Capital Ford Lincoln Winnipeg, 555 Empress St, Winnipeg, MB R3G3H1.
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Capital Ford Winnipeg
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Capital Ford Winnipeg
Capital Ford Winnipeg
Call Dealer
204-772-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
204-772-2411