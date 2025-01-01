Menu
2024 Ford Mustang Mach-E

10,562 KM

Details Features

$40,833

+ taxes & licensing
2024 Ford Mustang Mach-E

Select

13070149

2024 Ford Mustang Mach-E

Select

Location

Mid-Town Ford Sales Ltd

100-1717 Waverley St, Winnipeg, MB R3T 6A9

204-284-7650

Used
10,562KM
VIN 3FMTK1S5XRMA48438

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Stock # 26U0E06A
  • Mileage 10,562 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Evasion Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Electric Motor

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System
ENGINE: DUAL EMOTOR (FRONT/REAR) -inc: 72kWh usable capacity standard range high-voltage battery (STD)
Lithium Iron Phosphate Traction Battery

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Mid-Town Ford Sales Ltd

Mid-Town Ford Sales Ltd

100-1717 Waverley St, Winnipeg, MB R3T 6A9

204-284-7650

2024 Ford Mustang Mach-E