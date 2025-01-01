$40,833+ taxes & licensing
2024 Ford Mustang Mach-E
2024 Ford Mustang Mach-E
Mid-Town Ford Sales Ltd
100-1717 Waverley St, Winnipeg, MB R3T 6A9
204-284-7650
$40,833
+ taxes & licensing
Used
10,562KM
VIN 3FMTK1S5XRMA48438
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Stock # 26U0E06A
- Mileage 10,562 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Evasion Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Electric Motor
Exterior
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Cruise Control Steering Assist
Aerial View Display System
ENGINE: DUAL EMOTOR (FRONT/REAR) -inc: 72kWh usable capacity standard range high-voltage battery (STD)
Lithium Iron Phosphate Traction Battery
